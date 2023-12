Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (19.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Paukenschlag für E-Autokäufer am Samstag: Das Bundeswirtschaftsministerium beschließe aufgrund des Haushaltslochs, die Kaufförderung für Stromer mit sofortiger Wirkung einzustellen. Zahlreiche Autokäufer würden nun auf höheren Kosten sitzen. Am Dienstag verkünde VW, die Prämie weiterzuzahlen. Welche Auswirkungen habe das auf den ohnehin wenig profitablen Konzern?Konkret habe VW angekündigt, für Privatkunden, die vor dem 15. Dezember ein E-Auto der ID.-Reihe gekauft hätten, aus Kulanzgründen den staatlichen Anteil der Förderung an seine Kunden weiterzuzahlen. Autos, die noch in diesem Jahr zugelassen würden, hätten demnach einen Rabatt von bis zu 6.750 Euro erhalten. Bei Zulassung bis Ende März würden Käufer noch bis zu 4.500 Euro erhalten. Damit würden die Wolfsburger auf zahlreiche Konkurrenten reagieren. Unter anderem Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ), Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) und Hyundai hätten bereits angekündigt, die Rabatte vorerst zu übernehmen.VW werde nun neben dem 50-prozentigen Herstelleranteil also auch den wegfallenden Bundesanteil übernehmen. Für die zweite Dezemberhälfte, in der also Mehrkosten von höchstens 3.375 Euro je E-Auto anfallen würden, dürfte VW basierend auf Werten der Vormonate nicht mehr als 6.000 Stromer verkaufen. 2024 würden lautin Deutschland rund 610.000 Stromer verkauft werden. Ziehe man den Marktanteil der Wolfsburger von 23 Prozent in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres heran, so sollte VW bis März rund 35.100 E-Autos verkaufen. Für diese würden höhere Kosten von maximal 2.250 Euro anfallen.Summiere man diese Summen auf, so komme VW durch die Übernahme der Elektro-Prämie also auf eine Kostenbelastung von rund 20,3 Millionen Euro im restlichen Dezember und rund 79 Millionen Euro bis März 2024. Zusammen würden sich somit circa 99,3 Millionen Euro ergeben, die die Wolfsburger zusätzlich aufwenden müssten. Bei einem für 2023 prognostizierten Nettogewinn von 15,4 Milliarden Euro dürfte diese Summe allerdings kaum ins Gewicht fallen.Daher ist das VW-Papier im Autosektor derzeit nicht erste Wahl, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: