Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,50 EUR +0,17% (02.08.2022, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

139,56 EUR +0,68% (02.08.2022, 14:16)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach Mercedes-Benz habe auch VW mit den Q2-Zahlen überzeugt. Umsatz und Ergebnis hätten im zweiten Quartal über den Erwartungen der Analysten gelegen.Im Anschluss hätten die Schweizer Großbank UBS und Goldman Sachs ihre Kaufempfehlungen bestätigt. Zum Wochenauftakt hätten die Deutsche Bank und Warburg Research nachgelegt.Analyst Tim Rokossa habe den Wolfsburgern in einer Studie solide Quartalsergebnisse attestiert. Sonderliche Nachfrageschwäche erlebe der Konzern nicht, so der Experte nach Signalen des Finanzchefs auf einer Roadshow. Sein Kursziel für die VW-Aktie laute 230 Euro.Bullish bleibe auch das Analysehaus Warburg Research. Analyst Mustafa Hidir habe in einer Studie die starke Entwicklung in Q2 trotz der Belastung aus Rohstoffkostenabsicherungen gelobt. Sein Kursziel habe der Experte von 220 auf 230 Euro erhöht."Die Software ist seine größte und wichtigste Aufgabe. Ich glaube, dass ein großer Punkt die Neuausrichtung der Software-Strategie sein wird. Der Plan, alles eigenständig und zentral zu machen, dürfte überdacht werden. Kooperationen und die einzelnen Marken werden wichtiger werden. Ob man da ein zentrales VW-Konzern Betriebssystem (OS) für die Fahrzeuge aller Marken haben wird, scheint eher weniger realistisch. Die Fehlschläge bei der Einheitslösung, die Widerstände bei den einzelnen Marken werden nach meiner Einschätzung zu einem generellen Überdenken führen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Die Zahlen für das zweite Quartal seien gut gewesen. Im Anschluss hätten viele Analysten ihre Kursziele nach bestätigt. Der neue CEO Oliver Blume werde vor allem die Software-Sparte forcieren. Bis sich hier erste Erfolge zeigen würden, könnte es jedoch einige Monate dauern. Die Volkswagen-Vorzugsaktie habe bei 125 Euro einen Boden ausgebildet. Ein Kaufsignal signalisiert der Autotitel, sobald die 50-Tage-Linie bei 141,15 Euro überwinden wird, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link