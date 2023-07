Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag werde der Volkswagen-Konzern die Bilanz für das zweite Quartal vorlegen. Anleger würden aufgrund der zahlreichen Probleme mit Spannung auf die Zahlen des Autobauers blicken. Am Mittwoch habe mit Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) derweil ein VW-Konkurrent vorgelegt und mit Rekordzahlen für das erste Halbjahr überrascht.Dank höherer Auslieferungszahlen habe Stellantis den Umsatz im zweiten Quartal auf ein Rekordhoch von 98,4 Milliarden Euro gesteigert. Gegenüber dem Vorjahr entspreche das einem Plus von 12 Prozent. Ein Rückgang der Lieferkettenprobleme und gesenkte Kosten hätten zudem das Nettoergebnis um 37 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro klettern lassen. Ebenfalls ein Rekord. Die operative Marge habe mit 14,4 Prozent deutlich die Analystenschätzungen übertroffen. Bei der Elektrifizierung sehe sich der Konzern auf einen guten Weg. Der Absatz mit batterieelektrischen Fahrzeugen habe um fast ein Viertel angezogen. Die Jahresziele habe der Konzern bestätigt.Zunächst einmal werde wohl auch VW von einer Entspannung der Lieferketten-Problematik profitieren. Auch die niedrigeren Kosten dürften den Wolfsburgern in die Karten spielen. Ein großes Problem des VW-Konzerns dürfte Stellantis allerdings - zumindest vorerst noch - erspart bleiben. Anders als Volkswagen erziele Stellantis in China nur einen Bruchteil seiner Umsätze (2022 rund 3,4 Prozent). Damit leide der Hersteller von Marken wie Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep und Opel deutlich weniger unter der wachsenden Konkurrenz durch die dortigen Autobauer als VW.Stellantis habe mit den Zahlen durchwegs überzeugt. Die Aktie lege am Mittwochnachmittag um rund 2 Prozent zu. Der Autobauer sei ein solides konservatives Investment. Für VW sei die Aussagekraft allerdings nur begrenzt. Die Absatzschwäche in China dürfte für eine deutlich schwächere Entwicklung der Zahlen sorgen. XPeng eingestiegen. (Analyse vom 26.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link