Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (14.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern habe zuletzt enttäuschende Ergebnisse vorgelegt. In den ersten neun Monaten 2023 sei die operative Umsatzrendite auf 3,4% gesunken. Hinzu komme die immer stärker werdende Konkurrenz aus China im Elektromobilität-Segment. "Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein", habe Finanzvorstand Arno Antlitz im Zuge der Vorlage der Neunmonatszahlen gesagt. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe Volkswagen derzeit skeptisch. "Der Konzern hat eine längere saure Gurkenzeit vor sich", sage der Auto-Experte gegenüber dem "Aktionär".Dennoch gebe es auch positive Stimmen. Das "Handelsblatt" habe am Montag über die Diskussion um die Umstrukturierung bei VW berichtet. Die Zahlen zur Kostensenkung bei der Restrukturierung der Marke VW i.H.v. 10 Mrd. Euro seien nicht neu. Allerdings werde im Artikel die Dringlichkeit bei VW unterstrichen.Auch nehme der Druck auf VW-Markenchef Thomas Schäfer zu. All dies deckt sich mit der These der Citigroup, dass VW sich ändern müsse, um zu überleben. VW könne nicht länger Geld ausgeben, bis es Lösungen gefunden habe. Man müsse Partner finden, die helfen würden, den Wandel zu beschleunigen und seine Marken und Modelle rationalisieren, um den Übergang zu Batterieelektrofahrzeugen erfolgreicher zu gestalten. Unter dem neuen CEO Oliver Blume werde diese Änderung stattfinden, wie die Experten der Citigroup erwarten würden."Der Aktionär" sehe nur ein begrenztes Rebound-Potenzial für die VW-Aktie. Das Papier könne sich im Zuge einer guten Börsenstimmung sicherlich einige Punkte nach oben bewegen. Technisch liege das Potenzial vorerst bis 106,52 Euro. Hier verlaufe die 50-Tage-Linie. Werde diese genommen, könne das Papier bis zur 100-Tage-Linie laufen, welche bei 112,75 Euro liege. Für eine nachhaltige Trendwende sei ein Break der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie nötig, welche bei 119,26 Euro liege.