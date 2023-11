XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

106,94 EUR +0,13% (23.11.2023, 15:30)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (23.11.2023/ac/a/d)





Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Volkswagen AG kräftig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited nehmen die Volkswagen-Vorzugsaktien (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) erneut ins Visier.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 22.11.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,44% auf 0,58% der Aktien der Volkswagen AG aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Volkswagen AG-Aktien:1,41% BG Master Fund Plc (07.08.2015)0,58% Qube Research & Technologies Limited (20.11.2023)Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:106,90 EUR +0,02% (23.11.2023, 15:45)