Die nächste Hürde für die Volkswagen-Vorzugsaktie auf dem Weg nach oben stelle die 50-Tage-Linie dar, die bei 115,02 Euro verlaufe. Werde diese genommen, sei der Weg bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 122,62 Euro frei. Erst sobald die VW-Aktie diese Hürde überwindet, hellt sich das Chartbild wieder deutlich auf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,58 EUR -1,26% (27.09.2023, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,60 EUR -1,45% (27.09.2023, 16:37)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (27.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.VW drossle für zwei Wochen die Produktion von Elektroautos an den Standorten Zwickau und Dresden. In Zwickau werde in den Herbstferien eine Fertigungslinie heruntergefahren, habe ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Begründet werde der Schritt mit der schwächelnden Nachfrage. Die Produktion der Modelle ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron sowie Audi Q4 Sportback e-tron laufe im Dreischichtbetrieb weiter, habe es geheißen. Auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden werde die Produktion des ID.3 für zwei Wochen ruhen.Während in Dresden ab dem 16. Oktober die Fertigung im regulären Einschichtbetrieb wieder aufgenommen werde, sei das weitere Vorgehen in Zwickau darüber hinaus unklar. Für die weitere Fahrweise dort gebe es Gespräche mit dem Betriebsrat, habe es geheißen. Wie genau sich das Ganze auf Stückzahlen auswirke und wie viele Mitarbeiter betroffen seien, dazu habe sich das Unternehmen am Mittwoch nicht äußern wollen.E zeige einmal mehr, dass Volkswagen derzeit viele, vielleicht zu viele Baustellen zu managen habe.Die ID-Modelle würden bei den Konsumenten nicht ankommen, die Software-Sparte Cariad verschlinge Milliarden und liefere keine Ergebnisse und was das wichtige Thema autonomes Fahren angehe, so fahre VW ebenfalls hinterher.Man möge der Meinung sein, dass die VW-Aktie an der Börse günstig bewertet sei: Das KUV betrage 0,2, das KGV 5. Der Börsenwert summiere sich auf 58 Milliarden Euro, bei einem erwarteten Umsatz von 308 Milliarden für das laufende Jahr. Alles eingepreist also?Potenzial sehe auch die Investmentbank Stifel. Analyst Daniel Schwarz halte für die Aktie 149 Euro für machbar. Schwarz rechne mit besseren Nachrichten von den Wolfsburgern, so zum Beispiel im Oktober oder November mit Details zur Kosteninitiative. VW bleibe aber zunächst eine riskante Empfehlung angesichts kurzfristig mauer Bestellungen und langfristiger Herausforderungen. Die Stimmung sei aber bereits am Boden, so Schwarz.Etwas zurückhaltender habe sich zuletzt Bernstein Research geäußert. Das Kursziel laute 124 Euro. Traditionelle Autobauer müssten sich im Zuge des Technologiewandels neu erfinden, so die Argumentation der Experten.Es werde immer offensichtlicher, dass VW mit seinen ID.-Modellen den Newcomern der Branche wie BYD, Xpeng, Nio MG und vor allem Trendsetter Tesla meilenweit hinterherhinke. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Und während die chinesischen Hersteller sich an den Bedürfnissen der Kunden orientieren würden, entwickle Volkswagen seine Stromer völlig am Kunden vorbei. Folge: In den letzten zwölf Monaten habe die Aktie über 20 Prozent verloren. Die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro habe zuletzt jedoch gehalten. Diese diene nach wie vor als wichtige Unterstützung. Werde diese unterschritten, laute das nächste Ziel 97,50 Euro.