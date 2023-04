Aus charttechnischer Sicht biete die Zone zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro eine Unterstützung für die Aktie. Aus aktueller Sicht ist das VW-Papier kein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durchwachsener Newsflow bei Volkswagen. Zwar hätten sich die Verkäufe des Volkswagen-Konzerns im ersten Quartal wieder leicht verbessert, jedoch seien die Absätze im wichtigsten Automarkt der Welt China extrem schwach geblieben. Positiv: Der Konzern wolle ein neues Batteriewerk in Kanada hochziehen.Im ersten Quartal seien die weltweiten Auslieferungen von Volkswagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,5 Prozent auf etwas mehr als 2 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Große Zuwächse für VW habe es auf dem Heimatmarkt Westeuropa (26,9 Prozent) und in Nordamerika (22,1 Prozent) gegeben.Deutlich schwächer geblieben seien dagegen die Geschäfte in China (minus 14,5 Prozent). Zur Erinnerung: China stehe für Volkswagen für mehr als 30 Prozent der Erlöse und knapp 40 Prozent der Gewinne! Mit rund 21 Millionen neu verkauften Autos sei das Reich der Mitte der wichtigste Automarkt der Welt.VW müsse sich in der Volksrepublik immer stärker einheimischen Elektro-Konkurrenten wie BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ), Nio Li Auto , Saic et cetera erwehren.Problematisch sei das Produktportfolio von Volkswagen im E-Mobility-Bereich zu sehen. Die Modelle ID.4, ID.4 und ID.5 seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla , Nio, BYD et cetera zu brav. Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger für VW. Die Verbesserungen gegenüber den anderen E-Modellen im VW-Portfolio in punkto Ausstattung seien marginal.Es habe aber auch positive News von VW gegeben. Der Auto-Hersteller werde in Kanada bis zu 4,8 Milliarden Euro in seine erste Zellfabrik in Nordamerika investieren - es solle der bislang größte Batteriestandort des Konzerns werden. Das Werk im kanadischen St. Thomas habe ein geplantes Produktionsvolumen von bis zu 90 Gigawattstunden pro Jahr, wie Volkswagen am Freitag bekannt gegeben habe. Das sei genug für rund eine Million Elektrofahrzeuge.VW profitiere bei dem Großprojekt offenbar von enormen staatlichen Anreizen. Laut Kreisen habe Kanada das Nachbarland USA beim Buhlen um den Standort mit einem "beispiellosen" Subventionsvertrag überboten. Die Fördermittel könnten langfristig theoretisch 13 Milliarden kanadische Dollar (8,7 Mrd. Euro) übersteigen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen geschrieben."Der Aktionär" sehe Volkswagen aktuell skeptisch. Grundsätzlich gehe der Konzern in die richtige Richtung. Der Bau eigener Batteriewerke sei wichtig, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und unabhängiger von asiatischen Zulieferern zu werden. Problematisch sei das Produktportfolio von Volkswagen im E-Mobility-Bereich zu sehen. Die Modelle seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla, Nio, BYD et cetera zu brav und zu wenig mit Innovationen bestückt. Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger. Betrachte man die meist verkauften Elektromodelle in China, so lande kein einziges Modell eines deutschen Herstellers unter den Top Ten. VW komme im E-Mobility-Segment aktuell auf einen Marktanteil von nur 2,4 Prozent. Marktführer sei BYD.Weiteres Problem: Immer wieder sei es zuletzt zu Verzögerungen innerhalb der Software-Sparte Cariad gekommen. Das Prestige-Objekt Trinitiy habe aufgrund dessen sogar von 2026 auf 2030 verschoben werden müssen.