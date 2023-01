Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche AG.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

128,00 EUR +0,23% (11.01.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

127,28 EUR -0,58% (10.01.2023)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz und BMW hätten im vergangenen Jahr weniger Autos verkauft als im Vorjahr. An der Nachfrage habe es nicht gelegen - fehlende Halbleiter und Corona-Lockdowns in China hätten den Absatz gebremst. Nach einem durchwachsenen vergangenen Jahr für die Autoindustrie gebe der Branchenverband VDA an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) einen Ausblick auf 2023.Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw habe im vergangenen Jahr weltweit 4,56 Millionen Autos ausgeliefert - sieben Prozent weniger als im Jahr zuvor. "Trotz anhaltender Versorgungsengpässe haben wir 2022 ein solides Absatzziel erreicht", habe Vertriebschefin Imelda Labbé am Dienstag gesagt. Fortschritte habe VW mit vollelektrischen Fahrzeugen gemacht: Der Verkauf sei um ein Viertel auf 330.000 Batterieautos gestiegen.Das laufende Jahr werde "aufgrund anhaltender Lieferengpässe bei Halbleitern weiterhin volatil und anspruchsvoll bleiben", habe VW angekündigt. Das Unternehmen gehe aber von einer schrittweisen Verbesserung der Versorgung und einer Stabilisierung der Produktion im weiteren Jahresverlauf aus.Mercedes-Benz habe vergangenes Jahr 2,04 Millionen Autos verkauft - trotz eines starken Schlussquartals seien die Auslieferungen damit ein Prozent unter dem Vorjahr geblieben. Der Stuttgarter Autobauer habe auf Corona-Maßnahmen, Engpässe in der Logistik und bei Halbleitern sowie auf die Entscheidung verwiesen, den Fahrzeugexport nach Russland einzustellen. Bei den E-Autos habe Mercedes seine Verkäufe im vergangenen Jahr auf rund 118.000 verdoppeln können.Die Chefin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller, wolle heute zu den aktuellen Themen und Herausforderungen für die Branche Stellung beziehen, wie der Verband mitgeteilt habe. Am Vortag hätten sich Vertreter der Industrie mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Spitzengespräch getroffen - unter anderem, um den weiteren Ausbau der Elektromobilität zu besprechen."Der Aktionär" bleibt insbesondere für die Premiumhersteller wie Porsche AG und Mercedes-Benz zuversichtlich. Bei Volkswagen wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel. (Analyse vom 11.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: