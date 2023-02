XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

128,54 EUR -0,05% (13.02.2023, 14:44)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (13.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Es scheine derzeit fast so, als könnten die Wolfsburger vermelden was sie möchten, eine positive Reaktion könnten sie der Börse trotzdem nicht abringen. Denn aus Sicht der Experten würden sich die vorläufigen Zahlen für 2022 erfreulicher lesen als gedacht. Trotz Energiekrise und Ukrainekrieg habe der operative Gewinn um rd. 12% auf 22,5 Mrd. Euro gesteigert werden können. Und obwohl der Konzernabsatz aufgrund von Lieferengpässen um 7% auf 8,26 Mio. Fahrzeuge zurückgegangen sei, habe VW durch Preiserhöhungen seinen Umsatz um knapp 12% auf 279 Mrd. Euro steigern können.Für das laufende Jahr stünden die Vorzeichen ebenfalls nicht schlecht, denn das Management gehe von einer deutlichen Entspannung an den Beschaffungsmärkten azs. Zwar bleibe die Schlüsselfrage noch offen, ob der Autobauer seinen Rückstand bei den E-Modellen bald aufholen könne, aber das Absatzplus von 26% im letzten Jahr lasse zumindest eine gewisse Hoffnung zu. Zumal die Aktie mit einem KGV von 4 (!) praktisch überhaupt keine positive Entwicklung mehr einpreise.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben daher vorerst spekulativ dabei. Das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie laute 250,00 Euro. (Ausgabe 5 vom 11.02.2023)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:128,56 EUR -0,14% (13.02.2023, 14:58)