Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (13.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestiegene Rohstoffkosten, schwache Nachfrage und immer höhere Personalaufwendungen hätten bei der Kernmarke des Volkswagen-Konzerns VW dafür gesorgt, dass die Margen zuletzt zurückgegangen seien. Um den kostenintensiven Umstieg zur E-Mobilität zu stemmen, habe der Konzern daher Einsparziele festgelegt. Doch die Umsetzung brauche Zeit.Wie das Handelsblatt unter Verweis auf Insider berichte, hätte das Sparprogramm bereits im Oktober komplett sein sollen. Für 2024 sei das zwar gelungen, Pläne und Verhandlungen mit dem Betriebsrat über nächstes Jahr hinaus würden allerdings auch bis zum Jahresende nicht bei 100 Prozent stehen.In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Marge bei VW gegenüber dem Vorjahr um 1,3 auf 3,4 Prozent eingebrochen. Gerade in der aktuellen Phase ein schwieriges Thema, da die Elektrifizierung hohe Investitionen erfordere. Daher habe CEO Oliver Blume im Rahmen des Effizienzprogramms allen Tochtermarken Margenziele auferlegt. Bei VW sollten bis 2026 rund zehn Milliarden Euro eingespart und die operative Marge auf 6,5 Prozent gehoben werden.Wie das konkret gelingen solle, dazu gebe es nun neue Informationen. Erste Maßnahmen etwa Einstellungs- und Beförderungsstopps seien bereits bekannt gewesen. Am Montag berichte das Handelsblatt, dass darüber hinaus die Personalkosten in der Verwaltung um ein Fünftel sinken sollten, indem etwa 4.000 bis 6.000 Angestellte das Unternehmen via Altersteilzeit oder einem freiwilligen Abfindungsprogramm verlassen würden.Weitere Einsparungen sollten im Einkauf, bei der Produktentwicklung und im Vertrieb erzielt werden. So solle die Entwicklungsdauer eines neuen Autos künftig 36 anstatt bisher 50 Monate in Anspruch nehmen. Der Vertrieb müsse derweil mit Preiserhöhungen, aber vor allem auch dem Umstieg auf Direktverkäufe deutliche Einsparungen erzielen.Auch charttechnisch ist das Papier angeschlagen, ein Einstieg drängt sich vorerst nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: