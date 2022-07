Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,44 EUR -0,77% (06.07.2022, 14:17)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

121,24 EUR +0,36% (06.07.2022, 14:03)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (06.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern gehe davon aus, dass auch 2030 der Wunsch nach individueller Mobilität dominiere, jedoch würden Kunden bis dahin die Möglichkeit bevorzugen ein Fahrzeug zu nutzen anstatt es zu besitzen. Aus diesem Grund wolle VW eine Mobilitätsplattform entwickeln und verkünde dafür den Abschluss der schon länger geplanten Übernahme von Europcar.Für ca. 2,4 Mrd. Euro würden die Wolfsburger gemeinsam mit zwei Partnern den Autovermieter von der Börse nehmen. Bereits bis 2006 habe sich Europcar im Besitz von VW befunden. In zwei Stufen plane VW das Unternehmen dann komplett umzubauen. Zwar werde man das Europcar-Netz weiterhin nutzen, jedoch werde man alle Mobilitätsdienste auf einer neuen Plattform zentralisieren. Zudem sollten dann Dienstleistungen, die vom Carsharing über die Autovermietung bis zum Autoabo reichen würden, angeboten werden. Vor allem die Kombination dieser Dienste sorge für ein erfolgreiches Modell, so Christian Dahlheim, CEO von Volkswagen Financial Services.In einem zweiten Schritt solle dann die Flotte um autonome Fahrzeuge ergänzt werden. Das mache die Plattform profitabler und effizienter, da Fahrzeuge automatisch nach Bedarf zwischen verschiedenen Standorten bewegt werden könnten. Dazu wolle VW noch Ende des Jahres mit Tests beginnen und nach Konzernangaben ab 2025 seinen ersten autonomen Mobilitätsdienst in Europa anbieten. Dieses Ziel sei aufgrund zahlreicher Probleme bei der VW-Softwaretochter ambitioniert, auch wenn es zuletzt auch erfreuliche Nachrichten gegeben habe.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: