Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die US-Regierung fördere den Kauf von Elektroautos mit Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar - dafür würden sich künftig aber nur noch relativ wenige Modelle qualifizieren. Bei E-Fahrzeugen von BMW, Volkswagen, Nissan, Rivian, Hyundai und Volvo würden die Subventionen zunächst wegfallen, wie am Montag (Ortszeit) aus einer Liste des Finanzministeriums und der US-Steuerbehörde IRS hervorgegangen sei.Grund seien neue Bedingungen für die Batterieproduktion, die ab Dienstag in Kraft treten sollten. Sie würden die Steuererleichterungen davon abhängig machen, zu welchem Anteil Fahrzeuge in Nordamerika gefertigt würden und inwieweit Batteriekomponenten und wichtige Rohstoffe aus den USA oder von bestimmten Handelspartnern stammen würden. Damit solle unter anderem die Batterie-Abhängigkeit von China reduziert werden.Ein US-Sprecher von Volkswagen habe erklärt, das Unternehmen sei "ziemlich zuversichtlich", mit seinem E-Modell ID.4 doch noch Steuerprämien zu bekommen. Es werde noch auf wichtige Unterlagen von einem Zulieferer gewartet. Die Subventionen seien Teil des milliardenschweren "Inflation Reduction Act", mit dem die Regierung von US-Präsident Joe Biden die heimische Industrie stärken wolle.Für die volle Prämie im Wert von 7.500 Dollar (etwa 6.800 Euro) würden sich derzeit insgesamt nur zehn Modelle qualifizieren. Sie würden von den größten US-Autobauern General Motors und Ford sowie von Tesla und Stellantis stammen. Für Tesla habe es aber auch schlechte Nachrichten gegeben: So habe das Finanzministerium die Prämie bei der Standardversion des Verkaufsschlagers Model 3 um die Hälfte auf 3.750 Dollar gekürzt."Der Aktionär" sieht die Aktie von Volkswagen derzeit als Halteposition, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: