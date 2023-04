Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während der Wolfsburger Autokonzern in China zunehmend unter Druck gerate und voraussichtlich Marktanteile verlieren werde, gebe sich VW bezüglich des US-Markts sehr optimistisch. Milliarden-Investitionen, der Inflation Reduction Act (IRA) und neue Modelle sollten dazu beitragen die Präsenz in den USA deutlich zu erhöhen.Konkret glaube der deutsche Autobauer, dass Subventionen für Elektroautos im Rahmen des IRA dem Konzern helfen würden, den Marktanteil in den Staaten mehr als zu verdoppeln. Wie Volkswagen-Nordamerika-Chef Pablo Di Si kürzlich in einem Interview bei Bloomberg mitgeteilt habe, strebet der Konzern bis 2030 einen Anteil von 10% an. Aktuell würden rund 4% der in den USA verkauften Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern stammen.Der Optimismus sei v.a. auf den IRA zurückzuführen. VW plane bis zum Ende des Jahrzehnts inklusive aller Konzernmarken, 25 Elektro-Modelle jenseits des Atlantiks zu verkaufen, so Di Si. Alle Fahrzeuge würden sich dabei für die maximalen Steuergutschriften i.H.v. 7.500 USD qualifizieren. In den USA biete sich eine große Chance, führt der Volkswagen-Manager aus. Es sei die richtige Zeit und der richtige Ort. Di Si rechne damit, dass VW schneller als einige andere etablierte Automobilhersteller vom Wachstum der Elektro-Verkäufe profitieren werde.Das Vorhaben, den Marktanteil bis 2030 zu verdoppeln, sei ambitioniert. Das wisse auch Pablo Di Si, der bis zum Erreichen der Ziele ein hartes Stück Arbeit sehe. Eine größere Präsenz in den USA könne zwar helfen, den Absatzrückgang in China zu kompensieren. Allerdings dürfte dieser kaum auszugleichen sein. VW sollte daher die Probleme in Fernost schnellstmöglich in den Griff bekommen. Aufgrund von weiteren Komplikationen etwa bei der Software-Tochter Cariad sei die Volkswagen-Aktie derzeit höchstens eine Halteposition, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.04.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link