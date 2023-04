Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr sei der US-Automarkt in Q1/2023 wieder besser in die Gänge gekommen. Beim Marktführer General Motors (GM) ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) sei der Absatz in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um 18 Prozent auf rund 603.200 Neuwagen gestiegen, wie der Autobauer am Montag in Detroit bekannt gegeben habe.GM habe laut eigenen Angaben mehr als 20.000 Elektroautos ausgeliefert. Auch Volkswagen habe vom Autoaufschwung in den USA profitiert und habe im Startquartal laut eigener Mitteilung 67.853 Fahrzeuge mit dem VW-Logo abgesetzt - rund 4,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei hätten Stadtgeländewagen wie das bei US-Kunden sehr beliebte SUV-Modell Atlas 90 Prozent der Verkäufe ausgemacht. Der zum VW-Konzern gehörende Oberklassehersteller Audi habe den Absatz sogar um 49 Prozent auf 52.763 Autos gesteigert. Bei Elektroautos habe das Plus 37 Prozent betragen.Auch Audis Rivale BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) habe den Absatz in den USA im ersten Quartal kräftig erhöht. 82.466 Fahrzeuge der Marke BMW seien verkauft worden, habe das Unternehmen am US-Hauptsitz in Woodcliff Lake mitgeteilt. Das seien 11,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Die Auslieferungen der Tochtermarke Mini hätten um 5,9 Prozent auf 7.284 Autos zugelegt.Während auch Hyundai, Nissan und Honda deutliche Zuwächse verbucht hätten, habe sich der Branchenriese Toyota weiter schwergetan. Hier seien die US-Verkäufe um 9,1 Prozent auf 176.456 Fahrzeuge gesunken. Die Zahlen anderer Autobauer wie Mercedes-Benz, Porsche und des zweitgrößten US-Herstellers Ford hätten noch nicht vorgelegen. Hartnäckige Lieferkettenprobleme und Engpässe bei wichtigen Bauteilen wie Computerchips hätten dem US-Markt 2022 das schlechteste Absatzergebnis seit über zehn Jahren eingebrockt. Porsche AG und von Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ). Deren Zahlen dürften bald präsentiert werden.Volkswagen bleibt eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link