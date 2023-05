Die Modelle ID.4, ID.4 und ID.5 seien nett, aber im Wettbewerb mit Tesla oder BYD (ISIN CNE100000296 / WKN A0M4W9) zu brav und zu wenig innovativ. VW verliere im wichtigsten Markt der Welt im E-Mobility-Segment Marktanteile.



Auch der erst kürzlich vorgestellte ID.7 sei kein Gamechanger für VW. Zusätzlich sollten sich Anleger aufgrund der immer wieder aufkommenden Probleme der Software-Sparte Cariad Sorgen machen.



Die Aktie werde heute Ex-Dividende gehandelt. VW schütte 8,76 Euro - rund 7,3 Prozent Dividende - an seine Aktionäre aus, was den heutigen Kursabschlag darstelle. Aus charttechnischer Sicht bietet die Zone zwischen 115,00 Euro und 120,00 Euro Support für die Aktie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Volkswagen AG. (Analyse vom 11.05.2023)



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gleich mit den einführenden Worten von Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sei bei der ersten ordentlichen Präsenzhauptversammlung des Wolfsburger Autoriesen nach der Corona-Pandemie klar geworden, dass das Management nicht mit großer Harmonie rechnen könne.Ein Tortenwurf in Richtung von Wolfgang Porsche, Vertreter der Eigentümerfamilie, habe zwar sein Ziel verfehlt, die Manager auf dem Podium aber schon früh aufschrecken lassen.Straßenblockaden auf Zufahrtsstraßen, Klimaproteste vor dem Versammlungsgebäude in Berlin, orchestrierte Störaktionen in der Halle am Mittwoch - all das habe gezeigt, in welchem Umfeld sich der Autokonzern bewege. Die Kritik habe abgezielt auf den Umgang der Wolfsburger mit dem Dieselskandal und der Menschenrechtssituation in China, aber auch den Verkauf von Verbrennerautos.Der neue VW-Chef, Oliver Blume, wolle eigentlich vor allem Entschlusskraft demonstrieren. Er habe vor den Aktionärinnen und Aktionären über seinen Zehn-Punkte-Plan referiert, der dem Autobauer am Wendepunkt zur Elektromobilität und zum vernetzten Auto seine Stellung sichern solle. Erst kürzlich habe Blume bei der kriselnden Softwaretochter Cariad durchgegriffen und weite Teile des Managements ausgetauscht - die teuren Verzögerungen der Vergangenheit sollten auch dank eines neuen Projektmanagements endlich Geschichte sein.Vergangene Woche habe der Konzern Geschäftszahlen für die ersten drei Monate vorgelegt, die zwar wegen der finanziellen Bewertung von Rohstoffsicherungsgeschäften bei den Gewinnen nach unten gewiesen hätten - im eigentlichen Tagesgeschäft habe es aber besser ausgesehen. Selbst für die schwierige Lage beim Verkauf von Autos in China, dem wichtigsten Markt, habe Blume in den vergangenen Tagen zuversichtliche Worte gefunden.Doch auch Blume habe seine Rede vor den Anlegern unterbrechen müssen, als eine Aktivistin mit nacktem Oberkörper und Plakat lautstark seinen Vortrag gestört habe und damit auf Menschenrechtsprobleme in China habe hinweisen wollen. Es habe nicht die letzte Störung sein sollen.Für Aktionärsvertreter sei insbesondere die Doppelfunktion von Blume als VW-Konzern- und Porsche-Chef ein Grund zur Sorge. Ulrich Hocker von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz habe zwar eingeräumt, dass die Führung der Sportwagentochter Porsche ( ISIN DE000PAG9113 WKN PAG911 ) für einen Autofan eine gewisse Faszination darstelle. "Aber beide zusammen, das geht nicht", habe er kritisiert. "Die Aktionäre wollen einen Vorstandsvorsitzenden, der sich voll und ganz auf eine Aufgabe konzentrieren kann", habe Hendrik Schmidt von der Deutsche Bank-Fondstochter gesagt. "Wir wünschen uns, dass bald Vernunft in Wolfsburg einkehren wird und Sie das Porsche-Mandat niederlegen", habe Ingo Speich von der Sparkassenfondstochter Deka Invest Blume zugerufen.Vor den rund 700 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären habe Blume gesagt, VW und Porsche hätten weitgehend gleichlaufende Interessen, von daher seien Interessenkonflikte nicht zu erwarten - und diese seien auch bisher in seiner Amtszeit nicht aufgetreten. Für den Fall der Fälle seien Vorkehrungen getroffen, um Interessenkonflikte auszuschließen.Die Mehrheitsverhältnisse bei Volkswagen seien klar verteilt. Die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, die Porsche SE ( ISIN DE000PAH0038 WKN PAH003 ), halte mit 53 Prozent den größten Stimmrechtsanteil vor dem Land Niedersachsen mit 20 Prozent und dem Staatsfonds aus Katar mit 17 Prozent. Die Vorzugsaktionäre - und damit der überwiegende Teil der Kleinanleger - hätten dagegen kein Stimmrecht.Deutsche Bank Research habe die Volkswagen-Vorzugsaktien bereits im Vorfeld der Hauptversammlung auf "buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Autokonzern scheine in ein starkes zweites Quartal einzufahren, habe Analyst Tim Rokossa in einer Studie geschrieben.Was die Modellpolitik angehe, so sei in den nächsten Monaten von der VW-Führung mehr Tempo und mehr Mut erforderlich.