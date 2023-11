Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Probleme bei Volkswagen und das in Reaktion darauf eingeführte Effizienzprogramm seien inzwischen hinlänglich bekannt. Nachdem zuletzt schon erste Details zu den Maßnahmen durchgesickert seien und sich Betriebsratschefin Daniela Cavallo dazu geäußert habe, habe VW-Markenchef Thomas Schäfer nun die Notwendigkeit des Programms unterstrichen.Wie Reuters unter Verweis auf einen Beitrag im Intranet des Autobauers berichtet habe, habe sich Schäfer am Montag auf einer Betriebsversammlung kritisch zur Lage des Konzerns geäußert. "Mit vielen unserer bisherigen Strukturen, Prozessen und hohen Kosten sind wir als Marke VW nicht mehr wettbewerbsfähig", habe der Manager ausgeführt. Dafür seien auch Einschnitte beim Personal nötig.Personalvorstand Gunnar Kilian habe ergänzt, es sei wichtig, die demografische Kurve konsequent als Vorteil zu begreifen, Altersteilzeit und Ruhestandsregelungen in den kommenden Jahren maximal zu nutzen. Wie viele Stellen wegfallen würden, hätten Schäfer und Kilian offen gelassen. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat würden aktuell noch laufen. Bisher sei die Rede von 4.000 bis 6.000 Mitarbeitern der Verwaltung gewesen. Darüber hinaus seien an den wichtigsten Standorten bereits Einstellungsstopps verhängt worden.Neben den Stellenstreichungen solle ein Großteil der bis 2026 angestrebten Einsparungen in Höhe von zehn Milliarden Euro aber über andere Maßnahmen erbracht werden, etwa Neuerungen im Vertrieb. Bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg am 6. Dezember sollten die Beschäftigten über den Zwischenstand beim Effizienzprogramm informiert werden.Die Aktie ist derzeit kein Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.