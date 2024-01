XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (22.01.2024/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Während sich die Autowelt scheinbar nur noch um Tesla und BYD ( ISIN CNE100000296 WKN A0M4W9 ) drehe, habe Volkswagen fast unbemerkt von der Börse die Marktführerschaft bei E-Autos in Deutschland übernommen. Im abgelaufenen Jahr hätten die Wolfsburger allein mit der Kernmarke VW im Heimatmarkt 70,6 Tsd. batteriebetriebene Fahrzeuge (BEV) verkaufen können. Damit sei nicht nur der Vorjahreswert um 12% übertroffen, sondern auch der bisherige Spitzenreiter Tesla vom Thron gestoßen worden, dessen Verkaufszahlen hierzulande mit 63,7 Tsd. BEV in einem wohlgemerkt wachsenden E-Markt um 9% rückläufig gewesen seien. Noch deutlicher stelle sich die Wachablösung dar, wenn man den VW-Konzern als Ganzes nehme, denn über alle Marken seien knapp 150 Tsd. Stromer verkauft worden, fast doppelt so viel wie vom US-Primus. Unter ferner liefen würden die chinesischen Hersteller, darunter BYD, rangieren, die 2023 zusammen nur auf knapp über 10 Tsd. BEV-Einheiten in Deutschland gekommen seien.Auch wenn der hiesige Markt natürlich nur einen kleinen Teil des Weltmarktes ausmache, könnte er doch ein Seismograph für mögliche Wettbewerbsverschiebungen sein, zumal VW zuletzt auch mit überraschenden Absatzerfolgen beim ID.3 in China habe punkten können.Kurzum: Die VW-Aktie bleibt spekulativ interessant, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 250,00 Euro. (Ausgabe 2 vom 20.01.2024)