Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

125,30 EUR -0,21% (14.10.2022, 15:50)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

125,92 EUR +1,42% (14.10.2022, 15:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (14.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autokonzern habe dank einer starken Erholung in China und in Europa auch im September wieder mehr Fahrzeuge abgesetzt. Im bisherigen Jahresverlauf würden die Auslieferungszahlen aber weiterhin schwach bleiben. Im abgelaufenen Monat hätten 755.800 Fahrzeuge den Weg zu den Kunden gefunden und damit 20,7% mehr als ein Jahr zuvor, wie VW mitgeteilt habe. Im gesamten Zeitraum Januar bis September sei VW damit auf gut 6 Mio. Fahrzeuge gekommen, 12,9% weniger als im Vorjahreszeitraum.Bereits im Juli habe sich abgezeichnet, dass die nach Toyota zweitgrößte Autogruppe nach einem schwierigen ersten Halbjahr allmählich wieder aufholen könne. Vor allem das wichtige China-Geschäft habe sich zusehends stabilisiert, nachdem dort im Frühling noch neue Corona-Lockdowns und das Logistik-Chaos in den Überseehäfen erhebliche Belastungen des Konsums und der Lieferketten verursacht hätten. Für September sei in der Volksrepublik einschließlich Hongkong wieder ein Plus von fast 34% in der Absatzstatistik gestanden.In Westeuropa hätten die Absatzzahlen um 20% zugelegt. In Zentral- und Osteuropa mit direkten Anrainern der Ukraine sei die Zahl hingegen um gut 18% zurückgegangen. Seit Jahresbeginn liege das Minus dort bei 38%.In China wolle der Volkswagen-Konzern weiter Gas geben. Wie zuletzt bekannt geworden sei, wolle er mit einer Großinvestition in die Entwicklung eigener Technologien für das autonome Fahren auf dem wichtigsten Automarkt China einsteigen. Die interne Software-Sparte Cariad und ihr künftiger Partner Horizon Robotics hätten am Donnerstag die geplante Gründung einer Gemeinschaftsfirma bestätigt. Die Deutschen wollten etwa 2,4 Mrd. Euro in die Kooperation stecken und mit einer 60%-Beteiligung die Mehrheit an dem Unternehmen halten. Für das Joint-Venture im engeren Sinn seien rund 1,3 Mrd. Euro vorgesehen. Würden die Behörden zustimmen, solle der Schritt bereits im ersten Halbjahr 2023 umgesetzt sein.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link