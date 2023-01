Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (20.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Herbert Diess habe seinem Nachfolger Oliver Blume bei Volkswagen einige Baustellen hinterlassen. Nun solle die nächste beseitigt werden. Wie Blume im Gespräch mit dem "Handelsblatt" angekündigt habe, wolle er den Wolfsburger Autokonzern in Zukunft dezentraler führen. Die Marken AUDI und Porsche würden so mehr Verantwortung erhalten."Unsere Kunden kaufen Marken, keinen Konzern", habe Blume erklärt. So sei die Verantwortung für Porsche seit neuestem auf einzelne Einheiten verteilt: Die Kernmarke VW kümmere sich um Produktion und Einkauf für das gesamte Unternehmen, AUDI um Vertrieb und Qualität und Porsche um Entwicklung und Design. "Wir müssen das Maximale aus jeder Marke herausholen – mit größtmöglicher Unterstützung des Konzerns", so Blume."Ende Januar kommen wir mit allen Vorständen zu einer Zieleklausur zusammen", so Blume. Bei dem Treffen solle jede Einheit kurzfristige und langfristige Pläne für Strategie, Produkte, Finanzen und Nachhaltigkeit vorlegen. Mithilfe von Kennzahlen sollten die Marken dann sogenannte "virtuelle Equity Stories" entwickeln, also simulierte Börsengänge. Hier orientiere man sich am Porsche-IPO im September letzten Jahres - schließlich seien die Aktien heute mehr wert als die Papiere von VW.Mit der Stärkung einzelner Marken fahre Blume eine komplett andere Schiene als Diess. Dieser habe den Fokus auf die Kernmarke VW gelegt, was immer wieder zu internen Konflikten geführt habe. Die Volkswagen-Aktie sei aufgrund des Kursrücksetzers derzeit allerdings nur eine Halteposition. "Der Aktionär" favorisiere Porsche, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Volkswagen Vz. befinden sich im Real-Depot der Börsenmedien AG.