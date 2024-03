XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.





Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited fährt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Volkswagen AG kontinuierlich zurück:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited befinden sich im Rückwärtsgang aus ihrem Engagement in den Stammaktien der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 05.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,13% auf 1,09%, am 06.03.2024 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,09% auf 0,99% und am 07.03.2024 noch weiter von 0,99% auf 0,89% der Aktien der Volkswagen AG gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Volkswagen AG-Aktien:0,89% Qube Research & Technologies Limited (07.03.2024)