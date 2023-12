Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:

117,55 EUR +0,38% (29.12.2023)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Stammaktie:

118,45 EUR +1,54% (29.12.2023)



ISIN Volkswagen-Stammaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Stammaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Stammaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Stammaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (30.12.2023/ac/a/nw)





Wolfsburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Volkswagen AG sichtbar:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited erhöhen ihr Engagement in den Stammaktien der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664005, WKN: 766400, Ticker-Symbol: VOW).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 28.12.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,37% auf 0,52% der Aktien der Volkswagen AG ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Volkswagen AG-Aktien:0,52% Qube Research & Technologies Limited (28.12.2023)Börsenplätze Volkswagen-Stammaktie: