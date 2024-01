Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (17.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe am Dienstag seinen Bericht über Neuzulassungen von Pkw im vergangenen Jahr veröffentlicht. Ben den Fahrzeugen mit Elektroantrieb (BEV) habe im vergangenen Jahr mit Volkswagen ein deutscher Hersteller die Spitzenposition erobern können. Damit sei es gelungen, die bisherige Nummer 1, Tesla, zu überholen.Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt seien 2023 etwa 70.600 reine VW-Elektrofahrzeuge zugelassen worden, was einem Anstieg von 11,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Im Gegensatz dazu habe die Zahl der Neuzulassungen von Tesla-Fahrzeugen mit knapp 63.700 deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen (minus neun Prozent). Damit rangiere Tesla auf dem zweiten Platz. Platz drei belege BMW mit 40.420 und Mercedes-Benz mit 36.703 neu zugelassenen E-Autos.Wenn man nicht nur einzelne Marken, sondern Konzerne betrachte, liege VW sogar noch weiter vorne. Zusammen mit den Neuzulassungen von 30.600 Audis, 23.500 Skodas, 17.500 Seats und 5.700 Porsches ergebe sich eine Gesamtzahl von fast 147.900 Elektrofahrzeugen. Dies entspreche einem Plus von 22 Prozent und einem Marktanteil von über 28 Prozent. Der Stellantis-Konzern, zu dem Marken wie Citroën, Peugeot und Opel gehören würden, folge vor Tesla mit fast 71.300 Elektroautos.Die Führung habe Tesla hingegen beim beliebtesten E-Modell behalten. Das sei im vergangenen Jahr das Model Y mit rund 45.800 Neuzulassungen gewesen. Insgesamt seien 2023 in Deutschland etwa 524.200 rein elektrisch angetriebene Autos auf die Straße gebracht worden, was einem Zuwachs von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Der Marktanteil aller Elektrofahrzeuge an den 2,84 Millionen Neuzulassungen habe 18,4 Prozent betragen. Im Jahr 2022 habe dieser noch bei 17,7 Prozent gelegen.Neueinsteiger sollten ein klares positives Signal ab wie den Sprung über die 200-Tage-Linie abwarten. Bereits investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 95,00 Euro dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.