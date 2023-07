Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Das Center of Automotive Management und der deutsche Standort der Unternehmensberatung PwC würden auf Basis fahrzeugtechnischer Neuerungen jährlich den innovativsten Automobilhersteller ermitteln. Den Spitzenplatz im Ranking habe sich dieses Jahr der Volkswagen-Konzern gesichert. Dennoch offenbare die Studie auch die Probleme des Autobauers.Den Platz des innovativsten Autoherstellers habe sich Volkswagen mit 153 Punkten vor dem deutschen Premium-Konkurrenten Mercedes-Benz (142 Punkte) gesichert. VW habe viele Weltneuheiten in fast allen Technologiebereichen entwickelt, erkläre Felix Kuhnert von PwC. Diese seien zudem überdurchschnittlich oft bereits in Serie verfügbar.Darüber hinaus habe sich VW auch in den Kategorien Elektroantrieb sowie "Interface und Connectivity" den Spitzenplatz gesichert. Laut Studie habe der Autobauer mit verbesserten Ladeleistungen gepunktet, während im Interface-Bereich die erweiterten Funktionalitäten des Augmented-Reality-Displays geglänzt hätten.Trotz der Top-Platzierungen offenbare die Studie aber auch die Baustellen der Wolfsburger. So könnten sich die VW-Stromer trotz der starken Elektroantriebe nicht wirklich gegen die Konkurrenz behaupten. Insbesondere im wichtigen chinesischen Markt falle der Konzern aufgrund der "braven Designs" immer weiter zurück. Gleichzeitig würden auch die Rivalen aus China nicht schlafen und selbst für zahlreiche Neuigkeiten sorgen. Unter den 15 innovativsten Autobauern würden sich mittlerweile sechs aus dem Reich der Mitte befinden. Auch das mache sich vor allem auf dem hiesigen Markt bemerkbar.Ein Kauf der auch charttechnisch angeschlagenen VW-Vorzüge drängt sich vorerst nicht auf, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link