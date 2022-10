Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

132,78 EUR +0,36% (07.10.2022, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

132,88 EUR +0,38% (07.10.2022, 13:52)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (07.10.2022/ac/a/d)



Der Börsengang von Porsche könnte erst der Auftakt gewesen sein. Marktteilnehmer würden bereits fleißig über die nächsten IPO-Kandidaten spekulieren, die sich im Portfolio von Volkswagen befinden würden.Die Volkswagen AG solle angeblich bereits einen Börsengang von Lamborghini prüfen. Das hätten verschiedene Medien Mitte der Handelswoche berichtet. In der Folge seien auch noch weitere Börsenkandidaten genannt worden, darunter AUDI oder auch Bugatti.Lamborghini wäre mit Multiplen von Ferrari anzusetzen. Ein Börsenwert i.H.v. 15 Mrd. Euro durchaus vertretbar. Umsatz 2021: 1,95 Mrd. Euro - plus 19% zum Vorjahr. Die Umsatzrendite habe bei 20,2% gelegen. Dazu komme im VW-Portfolio noch die Premiummarke AUDI, Bentley oder Bugatti als mögliche Börsenkandidaten. "Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass Volkswagen mehr Mittel für seine Strategie für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge und wird zu einem zu einem vertikal integrierten Unternehmen, während die Aktionäre auf eine weitere Sonderdividende hoffen,", so Mirabaud Securities-Analyst William Mileham. Für Bloomberg Intelligence-Analyst Michael Dean wäre z.B. Bentley der nächste IPO-Kandidat.VW-Aktionäre sollten immer im Hinterkopf behalten, dass der hohe Abschlag (Börsenwert im Vergleich zu dem Wert der einzelnen Marken im Konzern) der Struktur des VW-Konzerns geschuldet sei. Die Organisationsform - VW-Gesetz und 20% Sperrminorität des Landes Niedersachsen - bleibe nicht gerade freundlich für Shareholder. Auch schienen derzeit viele Anleger ihre Positionen von Volkswagen in die Porsche AG umzuschichten, welche die aussichtsreichere Aktie sei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2022)