Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Trotz einer starken DAX-Performance 2023 habe der Autotitel mit einem Minus von drei Prozent auf Jahressicht erneut enttäuscht. Seit März 2021 falle die Kursentwicklung mit einem Verlust von über 50 Prozent nochmals deutlich schwächer aus. Ein Finanzexperte meine nun, die Schuldigen für den Wertverfall gefunden zu haben.Bert Flossbach, Mitgründer des Finanzdienstleistungsinstituts Flossbach von Storch habe gegenüber der "Financial Times" erklärt, verantwortlich für die Probleme im Konzern und damit auch die Kursschwäche sei die Aktionärs-Struktur des Konzerns. Konkret kritisiere Flossbach die Unterteilung in Stamm- und Vorzugsaktien. Da die Vorzüge keine Stimmrechte enthalten würden, würden die Porsche-Piëch-Familie die Porsche Holding und das Bundesland Niedersachsen trotz eines Aktien-Anteils von zusammen nur 43,7 Prozent, 73,3 Prozent der Stimmrechte kontrollieren.Die Unterteilung in Stämme und Vorzüge seien zwar ungewöhnlich, auch andere Unternehmen würden auf diese Struktur setzen. Problematisch seien jedoch die Interessen der Großaktionäre, so Flossbach. Die Porsche-Piëch-Familie werde von Zielen angetrieben, die nicht finanzieller Natur seien und die Kontrolle über das Unternehmen scheine, dem Selbstzweck zu dienen. Niedersachsen dagegen schade mit dem Interesse möglichst viele Arbeitsplätze in dem Bundesland und Deutschland zu halten. Das hindere VW allerdings daran große Einsparungen zu machen, etwa indem die Produktion verstärkt ins Ausland verlegt werde.Dass bei VW aktuell nicht alles rund laufe, sei bekannt. Auch die Aktionärs-Struktur trage dazu bei. Dennoch würden die Wolfsburger aktuell daran arbeiten, die Kosten massiv zu senken und die Profitabilität zu steigern. Mit Einstellungs- und Beförderungsstopps oder der Schließung mehrerer Produktionslinien seien die ersten Schritte bereits unternommen worden. Positiv dürfte sich auch die aktuell lahmende Verbreitung der E-Autos auswirken. Hier hinke VW noch hinterher, habe nun aber auch mehr Zeit für die Elektrifizierung des Portfolios.