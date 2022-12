Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



137,28 EUR +1,76% (16.12.2022, 22:26)



136,54 EUR +2,23% (16.12.2022, 17:44)



DE0007664039



766403



VOW3



VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (18.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.19,06 Euro extra je Aktie - diese Summe bekämen die Anteilseigner des Wolfsburger Autokonzerns aus dem Gesamterlös des Börsengangs der Tochter Porsche. Aber trotz der Sonderdividende seien am Freitag zur außerordentlichen Hauptversammlung in Berlin nicht alle Anleger komplett zufrieden gewesen.Die Dominanz des Porsche/Piëch-Clans, die Doppelrolle von Oliver Blume als neuer Konzern- und gleichzeitiger Porsche-Chef, Höhe und Zahlungstermin der zusätzlichen Ausschüttung aus der Ausgabe von Vorzugsaktien und dem Verkauf von Stammaktien der Porsche AG: Das seien nur einige strittige Punkte in der Aussprache zwischen der Spitze des Wolfsburger Autobauers und Aktionären gewesen. Auch die Lage von Deutschlands größtem Unternehmen in China - mit erstarkender Elektro-Konkurrenz und Berichten über Menschenrechtsverletzungen - sei auf die Agenda gekommen. Dabei sollte das eigentliche Thema, das Absegnen der Dividende, der einzige offizielle Tagesordnungspunkt sein. Am Ende habe es allerdings fast keine Stimmen dagegen gegeben. Zustimmung: mehr als 99,99%.Zur komplexen Konstruktion für den größten deutschen Börsengang seit der Deutschen Telekom 1996 habe neben der Ausgabe der Vorzugsaktien - sie hätten VW 9,1 Mrd. Euro in die Kasse gespielt - auch gehört, dass 25% plus eine Stammaktie an die PSE gehen würden. Der VW-Hauptaktionär wolle so eine Sperrminorität bei zentralen Beschlüssen bei Porsche bekommen.Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Holding habe dafür 10,1 Mrd. Euro ausgegeben. Mancher sehe das als Zementierung ihrer Macht und als eine Art Selbstbedienungsgeschäft, denn die PSE könne mit der jetzt beschlossenen Dividende zumindest einen Teil der Kosten wieder direkt einspielen. Ein großer Batzen solle nach den bisherigen Plänen aber auch über Schulden finanziert werden.Etliche kleinere Aktionäre hätten eine "unzulässige Begünstigung" der VW-Großeigner PSE, Niedersachsen und Katar gewittert. Auch bei den öffentlich gehandelten Vorzugsaktien hätten v.a. Großanleger einen Stich gemacht: Sie hätten über 94% der knapp 114 Mio. Papiere erhalten. Viele Privatanleger seien leer ausgegangen.Nicht alle in Berlin hätten für eine üppigere Ausschüttung plädiert. So habe die Sparkassen-Fondstochter Deka den vorgeschlagenen Wert "viel zu hoch" gefunden. VW brauche sein Geld jetzt primär für den weiteren Umbau in Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Das sehe auch Greenpeace so: "In einem historischen Branchenumbruch eine milliardenschwere Sonderdividende auszuschütten, während Volkswagen Konkurrenten hinterherläuft, ist eine kurzsichtige Entscheidung", habe der Finanzexperte der Umweltorganisation, Mauricio Vargas, gesagt. Nicht nur Tesla, auch chinesische Anbieter würden voranpreschen. VW habe seinen Elektroauto-Absatz zuletzt aber wieder deutlich erhöhen können.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen, Porsche AG.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link