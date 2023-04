7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.04.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Im Geschäftsjahr 2022 habe Volkswagen einen Umsatz von EUR 279,2 Mrd. (+11,6%) und ein bereinigtes operatives Ergebnis von EUR 22,5 Mrd. (+12,5%) bei einer Marge von 8,1% (2021: 8,0%) erzielt. Im vierten Quartal 2022 sei der Umsatz auf EUR 76,2 Mrd. (+19,9% im Jahresvergleich) bei einem adjustierten operativen Ergebnis von EUR 5,1 Mrd. (+13,7%) gestiegen, wobei rund EUR 0,5 Mrd. Sonderaufwand als Folge des Russland/Ukraine-Krieges und Einmalkosten von rund EUR 0,2 Mrd. für den Porsche-IPO angefallen seien.Zum Jahresende 2022 sei die Nettoliquidität auf rekordhohe EUR 43,0 Mrd. (Ende Q3/22: EUR 31,6 Mrd.) angewachsen. Angesichts dieser soliden Finanzposition und der zuversichtlichen Aussichten solle die Dividende für 2022 auf zumindest EUR 8,50 je VW-Stammaktie (Vorjahr: EUR 7,50) bzw. EUR 8,56 je VW-Vorzugsaktie (Vorjahr: EUR 7,56) steigen. Damit läge die Ausschüttungsquote bei 29,4% (Vorjahr: 25,4%).Für 2023 zeige sich Volkswagen angesichts eines hohen Auftragsbestands von 1,8 Mio. Fahrzeugen und einer erwarten Entspannung bei der Chipversorgung zuversichtlich. Der Absatz solle um rund 15% und der Umsatz um rund 10 bis 15% steigen - bei einer operativen Marge von 7,5 bis 8,5%.Die Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen habe sich in H2 2022 auch bei Volkswagen weiter beschleunigt. Die zusätzlichen Produktionskapazitäten für den ID.4 in Emden und Chattanooga sowie für den ID.Buzz in Hannover seit dem zweiten Quartal würden die geplante Ausweitung der globalen BEV-Fertigung unterstützen.Volkswagen habe ein sehr solides Zahlenwerk für Q4 bzw. das Gesamtjahr 2022 vorlegen können. Die Lieferprobleme in Sachen Halbleiter & Co. hätten sich weitgehend verflüchtigt. Im Bereich der E-Mobilität setze man weiterhin große Schritte, um in nicht allzu ferner Zukunft Tesla zu entthronen, zumindest was die Absatzzahlen betreffe. Das koste jedoch kurzfristig (viel) Geld - für Investitionen, die das erst wieder hereinverdienen müssten. Bewertungstechnisch habe sich gegenüber der letzten Aktieninfo im Vergleich zur direkten automobilen Konkurrenz wenig getan, wenngleich Volkswagen im Vergleich zum deutschen Premium-Mitbewerb in der Kursperformance deutlich zurückgeblieben sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.