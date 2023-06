Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der VW-Konzern habe im Mai erneut mehr Autos verkaufen können als noch vor einem Jahr. Nach Angaben vom Freitag hätten die Marken der größten europäischen Fahrzeuggruppe in dem Frühlingsmonat weltweit 763.800 Wagen ausgeliefert. Dies habe einer Steigerung um insgesamt 16 Prozent gegenüber dem Mai 2022 entsprochen, wie die Wolfsburger weiter mitgeteilt hätten.VW habe damit den Trend einer solideren Absatzentwicklung fortsetzen können. Bis zum Winter hätten zuvor Versorgungsengpässe bei Elektronik-Bauteilen, konjunkturelle Risiken und Spätfolgen der Corona-Krise das Geschäft deutlich gebremst. Im April habe der Zuwachs dann jedoch schon wieder knapp 40 Prozent betragen.Unter anderem habe sich der wichtigste Automarkt China laut den jüngsten Unternehmenszahlen weiter erholt: In der Volksrepublik hätten die VW-Marken im Mai 260.200 (plus 11,9 Prozent) neue Fahrzeuge an die Kunden übergegeben. Auch in der Heimatregion Westeuropa und in Nordamerika sei es mit um 21,6 bzw. 9,2 Prozent erhöhten Verkäufen besser als im Vorjahr gelaufen, ebenso in Zentral- und Osteuropa (plus 30,9 Prozent). Abwärts sei es dagegen in Südamerika (minus 4,8 Prozent) gegangen.Unter den einzelnen Konzerntöchtern habe zuletzt etwa Porsche gut abgeschnitten, hier habe die Zunahme der Auslieferungen bei 21,9 Prozent gelegen. Stark habe sich außerdem Skoda (34,8 Prozent) entwickelt. Die Kernmarke VW-Pkw, bei der ein neues Effizienzprogramm geplant werde, sei im Mai auf eine Verkaufssteigerung von 10,5 Prozent gekommen. Audi habe plus 19,9 Prozent erreicht. Schwächer sei der Monat für die Luxusableger Lamborghini und Bentley verlaufen, deren Auslieferungen um 5,5 Prozent abgerutscht seien.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 101,00 Euro an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link