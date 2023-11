Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (15.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Wolfsburger Autobauers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe in den letzten Jahren deutlich korrigiert und spiegele damit die operative Entwicklung des Konzerns relativ gut wider. So kämpfe Volkswagen u.a. mit Softwareproblemen und schwindenden Verkaufszahlen im wichtigsten Absatzmarkt China. Doch auch in Europa mache sich die schwächere Nachfrage zunehmend bemerkbar.Konkret habe VW am Dienstag gemeldet, in seinem Zwickauer Werk erneut die Schicht, die für die Fertigung von E-Modellen zuständig sei, zu streichen. Damit werde vorerst im Zwei- anstatt im Dreischichtbetrieb gefertigt. Der Beschluss sichere eine produktive Fahrweise und die Zukunftsfähigkeit des Standorts, so der Autobauer. Auch im Wolfsburger Stammwerk würden Ausfälle und Anpassungen von Schichten in verschiedener Weise praktiziert.Damit reagiere VW wohl darauf, dass die Nachfrage nach Stromern in Europa künftig deutlich langsamer wachsen dürfte. So würden die hohen Zinsen potenzielle Kunden vom Autokauf abhalten. Speziell hinsichtlich E-Autos würden Interessenten zurzeit auf günstigere und technologisch bessere Modelle warten, die jedoch erst in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen würden.Problematisch hierbei sei jedoch, dass die Konkurrenz bis dahin deutlich zunehmen werde. Vor allem aus China würden Hersteller zunehmend auf den europäischen Markt drängen und würden sich dort festsetzen. Immerhin: Auch VW plane, im Segment der Einstiegsstromer aktiv zu werden. Ab 2025 möchten die Wolfsburger ein E-Auto für unter 25.000 Euro, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zudem ein weiteres für um die 20.000 Euro auf den Markt bringen. Das habe CEO Oliver Blume am Mittwoch gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" bestätigt.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: