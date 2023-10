Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der Wolfsburger Autobauer habe insbesondere bei seiner Kernmarke VW-Pkw mit hohen Kosten zu kämpfen. Beim Herzstück von Europas größtem Autokonzern sei die operative Umsatzrendite in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 3,4% zurückgegangen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Damit seien von 100 Euro Umsatz nur rund 3,40 Euro Betriebsgewinn im Tagesgeschäft übrig geblieben. Ein Jahr zuvor habe die operative Marge dagegen noch 4,7% gelegen. Die anderen Marken in der sogenannten Markengruppe Core (Skoda, Seat/Cupra, VW Nutzfahrzeuge) hätten hingegen ihre Profitabilität im Jahresvergleich steigern können.Volkswagen habe das schwächere Abschneiden u.a. mit höheren Produktkosten sowie einer Verschiebung hin zu billigeren Autos begründet. Zudem habe wie bereits bekannt ein Produktionsausfall eines Zulieferers wegen des Hochwassers in Slowenien im dritten Quartal belastet.VW-Markenchef Thomas Schäfer arbeite derzeit noch an den Details eines milliardenschweren Sparprogramms für die Massenmarken des Konzerns, um die Rendite zu steigern. Dazu führe er u.a. Gespräch mit der Arbeitnehmervertretung. Laut Volkswagen gehe es insbesondere darum, Geld für Investitionen in Elektroantriebe und den stärkeren Softwareeinsatz im Auto freizuspielenBereits vor wenigen Tagen habe Volkswagen seine Ziele für das operative Ergebnis eingedampft. Mit Blick auf das Gesamtjahr sei CEO Oliver Blume beim Betriebsgewinn vorsichtiger gworden. Er habe dafür v.a. negative Effekte bei Sicherungsgeschäften verantwortlich gemacht. Auf Kurs sehe sich das Management dagegen beim Umsatzziel und auch bei der im Sommer gestutzten Auslieferungsprognose.Volkswagen habe in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren. Allen voran im wichtigen Elektromobilität-Segment kämen die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht an. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Hinzu komme, dass die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment mit Nio, BYD, XPeng und Geely immer größer werde. Allen voran BYD werde in Europa den Massenherstellern wie VW und Stellantis Stück für Stück Marktanteile abnehmen. Ein echter Gamechanger sei beim VW-Konzern nicht in Sicht, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link