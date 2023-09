Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,54 EUR +0,31% (12.09.2023, 11:35)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,36 EUR +0,28% (12.09.2023, 11:19)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (12.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX starte kaum verändert in Handel am heutigen Dienstag. Von der Wall Street kämen vor allem von Technologiewerten gute Vorgaben. Allerdings bleibe "Zurückhaltung das Motto der Stunde" vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Bei der Volkswagen-Aktie würden die schlechten Nachrichten nicht abreißen.Zuletzt habe der VW-Konzern in mehreren Werken die Produktionsabläufe anpassen müssen. Ab Montag, 11. September sollten im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen. Grund seien fehlende Motorteile aus Slowenien. Auch in Emden und Osnabrück sei die Produktion gedrosselt worden. Das portugiesische Werk in Palmela bei Lissabon habe sogar angekündigt, die Montage ab diesem Montag für bis zu zwei Monate komplett zu stoppen. Keine guten News für Volkswagen.Immerhin würden einige Analysten wie die Experten der Privatbank Berenberg die Volkswagen-Aktie als Kauf ansehen. Allerdings drücke die wirtschaftliche Lage in China sowie die starke Konkurrenz aus dem Reich der Mitte auf die Stimmung vieler Anleger und Analysten. Eine durchwachsene Situation für Anleger.Zum Monatswechsel sei die Volkswagen-Aktie unter den massiven Support im Bereich zwischen 112 bis 115 Euro abgesackt. Mit dem daraus entstandenen technischen Verkaufssignal sei es weiter bergab gegangen. Am vergangenen Freitag sei der Kurs bis auf ein neues Jahrestief bei 104,48 Euro gefallen. So tief habe der Titel zuletzt im April 2020 notiert, also fast der Tiefstand im Corona-Crash.Bei VW-Aktie laufe es aktuell nicht rund. Der Abwärtstrend sei stark ausgeprägt, schlechte Nachrichten würden auf die Stimmung drücken und die zunehmende Konkurrenz übe weiteren Druck auf das Unternehmen aus. Etwas Hoffnung mache aktuell, dass der Chart reif für eine Gegenbewegung sei. Auch die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke sei als starker Support in der Nähe.Anleger sollten Ruhe bewahren und die Lage beobachten, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: