Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen müsse wegen fehlender Motorteile aus Slowenien nun auch im Stammwerk in Wolfsburg die Produktion drosseln. Das habe der deutsche Autohersteller am Montag mitgeteilt. Zwar seien die VW-Vorzüge zum Wochenauftakt sogar mit einem Plus in den Handel gestartet, allerdings hätten die Bullen dieses nicht verteidigen können. Ein neues Jahrestief drohe."Ab 11. September werden vereinzelt Schichten in der Fertigung entfallen", so ein VW-Sprecher am Montag. Darüber seien die Mitarbeiter am Morgen informiert worden. Es handele sich dabei aber nur um einzelne Schichten in einzelnen Montagelinien. Für die betroffenen Mitarbeiter werde Kurzarbeit beantragt.Grund sei das Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen sei. Nach Konzernangaben würden daher nun Zahnräder für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren fehlen.Das VW-Stammwerk sei demnach weit weniger betroffen als andere Standorte. In Portugal habe VW vergangene Woche angekündigt, die Montage in Palmela bei Lissabon ab dem 11. September für zwei Monate komplett zu stoppen. VW-Nutzfahrzeuge in Hannover habe am Wochenende angekündigt, die Produktion der Verbrenner-Modelle ab Mitte September für einige Wochen zu unterbrechen. Nur der Elektro-Bus ID. Buzz und die Plug-in-Hybrid-Version des T7 Multivan würden weitergebaut.In Ausgabe 36/23 von "Der Aktionär" habe die Redaktion zum aktiven Verkauf der VW-Vorzüge geraten. Seitdem habe die Aktie rund fünf Prozent verloren und das Unternehmen weitere schlechte News vermeldet. Anleger halten weiterhin Abstand, so Michael Diertl. (Analyse vom 04.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte