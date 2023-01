Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

120,48 EUR +3,61% (02.01.2023, 21:05)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

120,04 EUR +3,11% (02.01.2022, 17:35)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Rolle rückwärts bei VW: Statt ausschließlich auf reinrassige Stromer zu setzen, habe sich VW-Chef Oliver Blume in einem Interview jüngst zur Technologie-Offenheit bekannt. Und obwohl der Wolfsburger Autokonzern derzeit in vielen Bereichen von Tesla, Nio und Co abgehängt werde, würden die Verkaufszahlen in dieser Region optimistisch stimmen.Seit September stehe Blume an der Spitze des VW-Konzerns. Der Manager begradige seither zahlreiche Baustellen, die ihm sein Vorgänger Herbert Diess hinterlassen habe. Dabei setze Blume auf eine deutlich vom ursprünglichen Plan abweichende Strategie: Anstatt den Autohersteller vollständig auf die Elektromobilität auszurichten, wolle er den Verbrenner-Motor am Leben halten: "Unsere Strategie ist, dass wir die Verbrenner vorerst im Markt lassen, weil sie in vielen Weltregionen sehr beliebt sind. Gleichzeitig steigern wir Interesse und Absatz der vollelektrischen Modelle", habe Blume in einem Interview mit der Zeitschrift auto motor und sport gesagt.Während der Konzern somit weiter im Strategieumbruch stecke und mit einigen Problemen kämpfe, laufe es bei den Verkaufszahlen unverändert gut: Pünktlich zum Start ins neue Jahr habe der Verband der spanischen Auto- und Truckhersteller (ANFAC) am Montag die Neuzulassungszahlen für den vergangenen Dezember veröffentlicht. Stark dabei: Kein anderer Hersteller - egal ob Premiumsegment, Elektro-Newcomer oder Massenproduzenten - habe im letzten Monat des vergangenen Jahres in Spanien mehr Autos verkauft als Volkswagen. Insgesamt habe die Zahl der Neuzulassungen der Wolfsburger Marke bei 5.647 Fahrzeugen und damit 22,3% über dem Vorjahreswert gelegen. Auf den Rängen 2 und 3 würden die Volumenhersteller Toyota und Kia folgen. Der Gesamtmarkt sei um 14,1% auf 73.927 Fahrzeuge, die erstmalig zugelassen worden seien, geschrumpft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie: