Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (19.12.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Volkswagen mit Rezessionsängsten - AktiennewsHeute fallen die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) aufgrund der Sonderdividende in Höhe von 19,06 EUR für den Porsche IPO, so die Experten von XTB.Aber das Unternehmen gehe dennoch davon aus, dass 2023 ein noch härteres Jahr werde als 2022:- Laut Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz würden die Inflation und die sich verschlechternde Wirtschaftslage die Nachfrage nach Neuwagen beeinträchtigen. Die Volkswagen-Aktie habe heute auf diese Berichte mit einem Ausverkauf von 8% und einer massiven Abwärtslücke reagiert.- Der Volkswagen Konzern habe am 15. Dezember Pläne für eine umfassende strategische Umstrukturierung unter der Führung des neuen Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume vorgestellt. Audi und Porsche würden innerhalb einer überarbeiteten Geschäftsstruktur neue Verantwortungsbereiche übernehmen, die nach Angaben des Konzerns für eine "klarere Priorisierung und schnellere Umsetzung von Veränderungen" sorgen sollten. Ab 2023 verantworte die Marke VW Produktion und Beschaffung, Audi positioniere sich als Vertriebs- und Qualitätsführer, während Porsche Entwicklung und Design leite.Volkswagen Australia habe die Einführung der Elektroautomodelle ID.3, ID.4 und ID.5 für Australien bestätigt, die Premium-Version des ID Aero sei jedoch noch fraglich. Der Hersteller habe angegeben, dass das Modell noch in der Liste zur Einführung fehlen würde. Dabei habe Volkswagen bereits zuvor angekündigt, weltweit ein Elektrofahrzeug der Premium-Mittelklasse anbieten zu wollen. Das Aero-Modell solle schließlich größer werden als der Passat und der Arteon. Investoren könnten die Einnahmen aus dem neuen Modell noch nicht abschätzen. Volkswagen habe kürzlich berichtet, dass es erwarte, dass die Nachfrage nach Elektroautos in einem Umfeld teurer Stroms nachlassen werde. Dieser Ausblick wiederum stelle Umsätze mit den Modellen ID Buzz und ID Buzz Cargo in Frage, also elektrische Lieferfahrzeuge, von denen erwartet worden sei, dass sie maßgeblich zum Konzernumsatz beitragen würden. Der Konzern habe zudem die Verschiebung des Baus einer Autobatterie-Gigafactory in Osteuropa angekündigt. Als Standorte seien Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn betrachtet worden. Trotz der Verschiebung sagte Volkswagen, die Umsetzung des Plans bleibe eine Frage der Zeit.Volkswagen-Aktien (VOW1.DE) im W1-Chart: Die Aktien des größten deutschen Autoherstellers würden sich angesichts einer erwarteten Rezession in Europa und der zunehmend restriktiven Geldpolitik der EZB deutlich schwächer als der DAX / DE30 entwickeln. Investoren würden schätzen, dass höhere Zinsen, die sich auf Kreditaufnahme und Zinskosten auswirken würden, die Nachfrage nach Neuwagen effektiv dämpfen würden, während steigende Energiepreise den Verbrauch von Elektroautos beeinträchtigen würden, wie auch der Autohersteller selbst mitteile. Die Aktie habe die 2021 begonnenen euphorischen Gewinne zunichte gemacht und handle wieder auf dem Niveau von 2020. Wenn sich die Krise in Europa verschlimmere und sich die EZB als mindestens so restriktiv herausstelle, wie Christine Lagarde auf der vorherigen Konferenz und de Guindos heute vorgeschlagen hätten, würden die Bären die Volkswagen-Aktien möglicherweise wieder auf das Niveau des "Pandemie-Crashs" drücken wollen (um 95 Euro). Die Aktie sei deutlich unter den SMA200 gefallen. Die fundamentalen Indikatoren der Aktie könnten die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich ziehen. Das KBV liege bei 0,53, das KGV bei rund 5. Auf der anderen Seite liege das KGWV, das den Trade-off zwischen Aktienkurs, erwartetem Wachstum und erwirtschaftetem Ergebnis je Aktie anzeigen solle, über 4 und signalisiere damit, dass der Markt die Wachstumsdynamik von Volkswagen in einem Umfeld schwächerer wirtschaftlicher Bedingungen möglicherweise immer noch überschätze. (Quelle: xStation5)