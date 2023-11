Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Volkswagen AG habe in den letzten Tagen wieder etwas Boden gutmachen können. Der Markt "spendiere" dem Automobil-Hersteller nur noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5 für 2024. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis laute 0,3. Die Analysten der Citigroup sähen für die Aktie Potenzial bis 146 Euro.In den ersten neun Monaten 2023 sei die operative Umsatzrendite von Volkswagen auf 3,4 Prozent gesunken. Kein Wunder also, dass der Volkswagen-Konzern angesichts der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse bei der Kernmarke VW-Pkw weiter auf das im Raum stehende Sparprogramm dränge. Die Notwendigkeit zur Steigerung der Rendite habe Finanzvorstand Arno Antlitz mit den Zahlen zum dritten Quartal belegt gesehen."Betrachtet man allein die operative Marge im dritten Quartal, dann sollte uns das ein Warnsignal sein", habe Finanzvorstand Arno Antlitz gesagt. Das "Performance Programm" solle die Kosten bis 2026 um 10 Milliarden Euro senken und die Rendite auf 6,5 Prozent erhöhen.Nach den Zahlen für das dritte Quartal sei das Urteil vieler Analysten eher verhalten ausgefallen.Warburg Research habe das Kursziel für VW von 170 auf 145 Euro gesenkt. Für den Autobauer gebe es Gegen- wie auch Rückenwind, habe Analyst Fabio Hölscher in einer Studie geschrieben. Der Experte habe seine Erlösprognosen wegen einer starken Absatzentwicklung zwar angehoben, blicke wegen des Kostengegenwinds aber vorsichtiger auf die Gewinne. Zudem sei die Anlegerstimmung in der Autobranche aktuell unterkühlt.Am Montag habe Harald Hendrikse von der Citigroup nachgelegt. Er habe sein Kursziel für die VW-Aktie zwar um 8 Euro reduziert, sehe allerdings noch immer Potenzial bis 146 Euro. Das entspreche vom aktuellen Niveau aus einem Kurspotenzial von rund 40 Prozent.Auch wenn viele Analysten derzeit ihre Kursziele weit über dem aktuellen VW-Kurs ansetzen würden und die Bewertung günstig erscheine, sehe "Der Aktionär" nur ein begrenztes Rebound-Potenzial für die Aktie. Das Papier könne sich im Zuge einer guten Börsenstimmung sicherlich einige Punkte nach oben bewegen.Technisch könne das Papier bis zur 50-Tage-Linie bei 107,04 Euro klettern. In diesem Bereich verlaufe auch der kurzfristige Abwärtstrend. Im Anschluss warte die 100-Tage-Linie, die aktuell bei 113,51 Euro liege.Die schwachen Zahlen hätten die vielen Baustellen bestätigt, die das VW-Management derzeit zu meistern habe. Ein echter Game-Changer aus Sicht des VW-Konzerns sei nicht in Sicht. Volkswagen habe in den letzten Monaten im wichtigsten Automarkt der Welt China Marktanteile verloren. Allen voran im wichtigen E-Mobility-Segment kämen die ID-Modelle bei den Konsumenten nicht an. Zu wenig innovativ, zu wenig Infotainment, mangelhafte Software. Hinzu komme, dass die Konkurrenz im Mittelklasse-Segment mit Nio, BYD, XPeng und Geely immer stärker werde. BYD komme darüber hinaus mit großen Schritten nach Europa. Auch hier wird Volkswagen über kurz oder lang die Konkurrenz zu spüren bekommen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2023)