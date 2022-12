Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (02.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe in den letzten Wochen jede Menge Rückschläge einstecken müssen. Unter anderem sei das Vorzeigeprojekt Trinity aufgrund von Software-Problemen um vier Jahre auf 2030 verschoben worden. Und dennoch lohne sich ein Blick auf die Aktie. Analyst Tom Narayan von RBC jedenfalls sehe für das Papier jede Menge Potenzial.Die Automobilwoche habe vor wenigen Tagen unter Berufung auf Quellen aus dem VW-Konzern geschrieben, dass VW in Gesprächen mit Foxconn über eine Partnerschaft zum Bau von Fahrzeugen für die neue Elektromarke Scout sei. Dazu habe Volkswagen bereits im Mai angekündigt, die Geländewagenmarke Scout wieder einführen zu wollen. Dazu solle ein unabhängiges Unternehmen gegründet werden, um die Pick-up-Trucks und SUVs ab 2026 unter der Marke Scout in den USA zu entwickeln und zu verkaufen. VW habe sich zu einem möglichen Deal mit Foxconn nicht äußern wollen.VW könne gute News gut gebrauchen. Denn Volkswagen habe zuletzt nicht unbedingt mit positiven Meldungen geglänzt. Vor wenigen Wochen habe sogar das Vorzeigeprojekt Trinity um ganze vier Jahre auf 2030 verschoben werden müssen. Mit dem Elektroauto Trinity habe VW zu Tesla aufschließen wollen. Jetzt müsse sich die Mannschaft um den neuen VW-Vorstand Oliver Blume erneut hinten anstellen.Dennoch glaube Analyst Tom Narayan von RBC nach wie vor an Volkswagen. Marktdaten zur Entwicklung der Neuwagenpreise in den USA seien vor allem positiv für den Chrysler-Mutterkonzern Stellantis, so Analyst Tom Narayan in einer aktuellen Studie. In der Folge gelte dies aber auch für BMW, Mercedes und Volkswagen. Das meiste Potenzial sehe der Analyst für den VW-Konzern. Sein Kursziel für die Aktie sei dementsprechend ambitioniert. 281 Euro halte Narayan für machbar.Die größte Baustelle sei nach wie vor die Software bei Volkswagen. Oliver Blume sollte schnellstmöglich die Plattform Cariad auf die Bahn bringen, ansonsten würden weitere Rückschläge drohen. Darüber hinaus gelte es neue Elektroautos auszurollen, die mit den chinesischen Herstellern, wie auch den amerikanischen Start-ups wie Lucid oder Rivian im Pick-up-Segment konkurrieren könnten.Die VW-Aktie ist aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein Neukauf dränge sich jedoch nicht auf. (Analyse vom 02.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link