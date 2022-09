XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (29.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Heute starte der Sportwagenbauer Porsche an der Börse. Der Mutterkonzern Volkswagen werde dadurch einen zweistelligen Milliardenbetrag einnehmen. Der Gesamterlös aus dem geplanten Börsengang der Vorzugsaktien (25 Prozent) von Porsche und dem Verkauf der Stammaktien an die Porsche Holding SE liege zwischen 18,1 und 19,5 Milliarden Euro. Davon würden von Volkswagen 9,6 Milliarden einbehalten und 9,2 Milliarden als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit den 9,6 Milliarden Euro werde die Transformation Richtung Elektromobilität vorangetrieben.Die kanadische Bank RBC sehe den Entwicklungsprozess der Volkswagen AG positiv und empfehle die Vorzugsaktie zum Kauf. Der Preis von 82,50 Euro je Vorzugsaktie der Sportwagentochter entspreche einem Börsenwert von 75 Milliarden Euro, was 88 Prozent der Marktkapitalisierung von VW abdecke, habe Analyst Tom Narayan in einer Studie vorgerechnet. Der Preis liege am oberen Ende der vorher angekündigten Spanne. Narayan sehe darin aber einen Bewertungsabschlag für die Aktionärsstruktur sowie die Doppelrolle von Oliver Blume als Chef beider Unternehmen. Insgesamt rechne Narayan angesichts des starken Anlegerinteresses auch mit einer positiven Reaktion der VW-Aktien. Sein Kursziel laute 316 Euro.Durch den Börsengang von Porsche würden stille Reserven freigesetzt. Steige die Porsche-Aktie, werde auch der VW-Aktionär profitieren. Denn: Volkswagen werde knapp 75 Prozent der Stammaktien und der Vorzugsaktien der neuen Porsche AG im Portfolio behalten. Darüber hinaus habe VW noch weitere, interessante Brands im Gepäck. Wie zum Beispiel Lamborghini, Bentley, Bugatti. Allerdings sollten Anleger die Entwicklung der Verkaufszahlen der Elektromodelle von VW im Blick behalten. Hier gelte es vor allem im wichtigsten Automarkt der Welt China mit innovativen Modellen gegen die starke Konkurrenz zu punkten. (Analyse vom 29.09.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:139,64 EUR -0,39% (29.09.2022, 08:59)