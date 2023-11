Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (01.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VW-Aktie sei nach den wenig berauschenden Zahlen zuletzt unter die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke gefallen. Vor dem Hintergrund solle nun ein - im Raum stehendes - Milliarden-Sparprogramm Abhilfe schaffen. Doch das Ringen darum dauere an. Derweil trete die RBC mit einer durchaus optimistischen Einschätzung auf den Plan.Die kanadische Bank habe zwar das Kursziel für Volkswagen von 160 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "outperform" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Papiere des Wolfsburger Autobauers noch rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Der Autobauer habe mit einem durchwachsenen Quartal und dem Ausblick die Konsensschätzungen einigermaßen getroffen, seine Prognosen aber verfehlt, habe Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Dazu seien die Ziele für 2024 enttäuschend, weshalb er seine operative Ergebnisschätzung (EBIT) für das kommende Jahr senke. Ermutigend seien hingegen die erheblichen Absatz-Fortschritte in China.Volkswagen kämpfe derzeit an zu vielen Fronten, müsse mit zu vielen hausgemachten Problem zurechtkommen. Auch am wichtigsten Automarkt China laufe es aktuell alles andere als geschmeidig - obgleich die RBC, wie erwähnt, "ermutigende Fortschritte" sehe. Zudem signalisiere das Chartbild weitere Kursverluste.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.