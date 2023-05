Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag lege VW die Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Nachdem der Autobauer in den ersten drei Monaten des Jahres mit 2,04 Millionen Fahrzeugen rund 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr ausgeliefert habe, würden Analysten auch bei weiteren Kennzahlen deutliche Zuwächse erwarten.Beim Umsatz erwarte von Bloomberg befragte Experten einen Zuwachs von 15 Prozent auf 72,3 Mrd. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis solle zwar von 8,5 auf 5,5 Mrd. Dollar nachgeben. 2022 habe Volkswagen aber 3,5 Mrd. Euro an positiven Effekten aus der Rohstoffabsicherung im Ergebnis verbucht.Die Analystenerwartungen sollte VW zwar möglichst erfüllen, wenn ein Abrutschen der Aktie verhindert werden solle. Anleger würden allerdings auch mit Spannung auf den Ausblick blicken. So dürften unter anderem die Probleme bei der Software-Tochter Cariad im Fokus stehen. Aber auch die wachsenden Rohstoff-, Energie- und Personalkosten gepaart mit Preissenkungen der Konkurrenz, allen voran Tesla, seien von Interesse.Von noch größerer Bedeutung werde aber wohl die Entwicklung des China-Geschäfts sein. Dort habe VW in guten Jahren mehr als 40 Prozent seiner Umsätze erzielt. Im Zuge der aufstrebenden Konkurrenz wie BYD, Nio und Co gerate Volkswagen dort aber zunehmend unter Druck. Um dem zu entgegnen, seien bereits auf den hiesigen Markt zugeschnittene Modelle angekündigt sowie lokale Milliarden-Investitionen geplant worden.Ein Einstieg dränge sich aktuell nicht auf. Bereits investierte Anleger beachten den Stopp bei 101,00 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link