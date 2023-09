Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz., Mercedes-Benz.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

107,92 EUR +0,86% (11.09.2023, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

108,02 EUR +0,90% (11.09.2023, 09:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wegen fehlender Motorteile aus Slowenien müsse der Volkswagen-Konzern nun auch in Wolfsburg seine Produktion anpassen. "Ab Montag, 11. September, werden im Werk Wolfsburg vereinzelte Schichten ausfallen", habe ein Sprecher gesagt. Auch in Emden und Osnabrück sei die Produktion gedrosselt worden.Das portugiesische Werk in Palmela bei Lissabon habe sogar angekündigt, die Montage ab diesem Montag für bis zu zwei Monate komplett zu stoppen.Grund seu das jüngste Hochwasser in Slowenien, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen gewesen sei. Nach Konzernangaben würden daher nun Zahnkränze für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren fehlen. Elektroautos seien dagegen nicht betroffen.Von den Ausfällen in Wolfsburg, wo vor allem Golf und Tiguan gebaut würden, seien dem Sprecher zufolge abwechselnd alle vier Montagestrecken betroffen. "Die reduzierte Fahrweise gilt zunächst für drei Wochen." Es gehe dabei aber immer nur um einzelne Schichten. "Es gibt keinen Tag, an dem alle Schichten ausfallen und das Werk komplett ruht." Die betroffenen Mitarbeiter würden in Kurzarbeit gehen.In Emden sei die Fertigung bereits vor einer Woche gedrosselt worden. Auch in Osnabrück würden nach VW-Angaben seit 6. September vereinzelt Schichten ausfallen. Bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover, wo ab dieser Woche ebenfalls Ausfälle angekündigt gewesen seien, werde an diesem Montag noch normal produziert, wie ein VW-Sprecher auf Anfrage erklärt habe. Ausfälle stünden aber auch dort bevor.Die Aktie von Volkswagen sei zuletzt von einem Tief zum nächsten gefallen. Am Freitag habe sich ein erster Stabilisierungsversuch gezeigt. Volkswagen habe derzeit viele offene Baustellen. Insbesondere in China müsse der Konzern Gas geben. Die Aktie von VW sei klar angeschlagen.Derzeit drängt sich hier kein Kauf auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Volkswagen-Vorzugsaktie. Unter den deutschen Autobauern sehe "Der Aktionär" Mercedes-Benz deutlich besser aufgestellt. (Analyse vom 11.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: