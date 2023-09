Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (04.09.2023/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen hoffe bei der bevorstehenden IAA Mobility in München auf eine Belebung der zuletzt schwächelnden Elektroauto-Nachfrage und lege beim Elektro-Portfolio der Kernmarke noch einmal nach. "Bis 2027 bringen wir als Marke elf neue Elektromodelle auf den Markt", habe Markenchef Thomas Schäfer vor der Automesse (4. bis 10. September) im Gespräch mit der Deutschen-Presse-Agentur angekündigt. Das sei ein Modell mehr, als bisher bis 2026 angekündigt gewesen sei. In München werde es einen ersten Ausblick geben. Und dennoch: Die großen Neuheiten auf der IAA kämen bei VW v.a. aus der Verbrennerwelt. Es zeige, dass der Wolfsburger Autobauer damit an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbeifahre. Am eingeschlagenen Elektro-Kurs wolle der Chef der Kernmarke trotz der zuletzt abgekühlten Nachfrage festhalten.Vor allem in Deutschland habe die Begeisterung für Elektroautos Anfang des Jahres deutlich an Schwung verloren. Die reduzierte Kaufprämie, Inflation und die zuletzt langen Lieferzeiten würden auf die Stimmung drücken. VW habe deshalb in Emden zeitweise die Produktion drosseln müssen. Inzwischen habe sich die Lage jedoch gebessert, habe Schäfer gesagt. "Seit Mai sehen wir wieder einen Aufwärtstrend bei den Auftragseingängen." Preissenkungen, mit denen v.a. Tesla derzeit die Nachfrage ankurbeln wolle, habe Schäfer erneut abgelehnt. "An Preiskämpfen beteiligen wir uns nicht. Marktanteile über den Preis zu erkaufen, ist nach meiner Erfahrung nicht nachhaltig", habe er erklärt.Volkswagen habe so seine Probleme. Der Autobauer komme mit seinen ID.-Modellen im wichtigsten Automarkt der Welt China nicht an. Zu wenig innovativ, die Software zu schlecht im Vergleich zu Chinas neuen Stars wie BYD, Nio, XPeng und Li Auto. Dass auf der IAA die Neuheiten in erster Linie aus der Verbrennerwelt kämen, zeige, wie schwer sich VW bei der Transformation Richtung Elektromobilität tue.