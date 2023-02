Aktien der Porsche AG befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,72 EUR -0,87% (17.02.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

130,02 EUR -0,73% (17.02.2023, 09:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (17.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen-Kunden müssten für Verbrennermodelle noch in diesem Monat mehr bezahlen. Die Neuwagenpreise vieler Fahrzeuge der Kernmarke mit entsprechendem Antrieb sollten vom 23. Februar an im Schnitt um 4,4 Prozent steigen. Europas größter Autokonzern habe den Schritt für seine Hauptsparte am Donnerstag mit wachsenden Ausgaben begründet. Dies betreffe sowohl unter anderem den Einkauf von Rohstoffen und Energie: "Der hohen Inflation kann sich auch Volkswagen nicht entziehen." Zuvor habe das Fachblatt "Automobilwoche" unter Berufung auf ein Rundschreiben an die Händler von den Plänen berichtet.VW habe erklärt, man versuche, mit Langfristverträgen oder Geschäften zur Preisabsicherung bei Grundressourcen dagegen zu halten. "Jedoch lassen sich diese Kosteneffekte nicht vollumfänglich kompensieren." Die Preiserhöhung solle sich auf die meisten Diesel-, Benziner- oder Erdgasmodelle beziehen. Für manche Varianten des Golf oder des T-Roc würden nach Informationen des Fachblatts über 5 Prozent mehr fällig.Die Auftragsbücher etlicher Autohersteller seien prall gefüllt, doch der Mangel an Mikrochips und weiterer Elektronik führe oft zu langen Wartezeiten. VW habe betont: "Wir setzen alles daran, die bestellten Fahrzeuge so schnell wie möglich an unsere Kunden auszuliefern." Auch Gebrauchtfahrzeuge seien wegen des knappen Angebots teurer geworden.Mittelfristig könnte noch ein anderer Faktor die Preise treiben: Die geplante EU-Abgasnorm Euro-7. Branchenvertreter und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hätten die EU-Kommission vor zu scharfen und schnellen Regeln gewarnt. Mehrere Hersteller hätten betont, die Einführung der nötigen Technik zur Einhaltung strikterer Grenzwerte bei den Stickoxid-Emissionen sei zeitlich zu anspruchsvoll und dürfte Modelle verteuern. Dagegen würden Umweltorganisationen ein möglichst baldiges Aus für alle klassischen Diesel und Benziner fordern.Volkswagen sei sicherlich ein interessanter Wert. Aktuell sei allerdings eine gewisse Skepsis angebracht, vor allem was Produktportfolio, die Software und auch die Lieferketten betreffe.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche AG, Volkswagen.