Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (23.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die VW-Aktie bekomme Rückenwind von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank rate zum Kauf des Titels. Rückenwind bekomme das Papier des Wolfsburger Autokonzerns durch den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG am 29. September. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Aktie sollten die Papiere der VW-Tochter angeboten werden. Damit werde der Sportwagenhersteller zwischen 70 bis 75 Mrd. Euro bewertet. Dem VW-Konzern dürften durch den Börsengang 18,8 Mrd. Euro zufließen, wovon 9,6 Mrd. einbehalten und 9,2 Mrd. Euro als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet würden.Porsches oberer Bewertungsbereich entspreche fast 80% der Börsenbewertung von VW. Dabei habe VW noch weit mehr zu bieten - u.a. mit spannenden Brands wie Lambo, Bentley oder Bugatti. Im Portfolio seien darüber hinaus AUDI, Seat und die Kernmarke VW.Die VW-Aktie sollte ihre positive Tendenz fortsetzen. Unterstützung biete dabei die 50-Tage-Linie bei 143,58 Euro. Neues Potenzial nach oben würde die VW-Aktie durch das Break der 100-Tage-Linie bei 156,06 Euro generieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2022)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:144,50 EUR -2,54% (23.09.2022, 09:28)