XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

129,72 EUR +0,06% (24.10.2022, 10:25)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (24.10.2022/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Auch wenn die VW-Aktie in unserem Musterdepot bislang noch nicht für Freude gesorgt hat, haben wir Anfang dieser Woche unsere Position noch einmal aufgestockt, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nicht nur, dass das Markenportfolio des VW-Konzerns derzeit fast "verschenkt" werde, da es abzüglich des 75-prozentigen Porsche-Anteils nur noch mit rd. 11 Mrd. Euro bewertet werde. Auch operativ seien die Wolfsburger zuletzt wieder deutlich besser in Fahrt gekommen. Zwar sei kürzlich vermeldet worden, dass die Auslieferungen in den ersten drei Quartalen noch um 12,9% unter Vorjahr gelegen hätten. Isoliert betrachtet sei im September aber ein kräftiges Plus von 20,7% verbucht worden. Noch besser sei es bei den Elektrofahrzeugen gelaufen, deren Absatz in den ersten neun Monaten gleich um 25% habe zulegen können und im Schlüsselmarkt China sogar mehr als verdoppelt worden sei. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die mit einem KGV22 von unter 5 sehr günstige Aktie vor einer kompletten Neubewertung stehen, zumal bereits über weitere Börsengänge von VW-Töchtern, etwa Lamborghini oder Bentley, gemunkelt werde.Die Experten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie bei 250,00 Euro. (Ausgabe 38 vom 22.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:130,04 EUR -0,54% (24.10.2022, 10:38)