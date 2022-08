Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

145,30 EUR +1,00% (08.08.2022, 15:55)



XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

145,24 EUR +1,25% (08.08.2022, 15:40)



ISIN Volkswagen-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN Volkswagen-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol Volkswagen-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Die Q2-Zahlen des Autobauers seien in-line gewesen. In der Folge hätten viele Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Volkswagen-Vorzugsaktie erneuert.Zuletzt habe sich die Schweizer Bank Credit Suisse positiv zur VW-Vorzugsaktie geäußert. Der Autokonzern dürfte aufgrund seiner starken Premium- und Luxusmarken, des Nachholbedarfs und der Fokussierung auf die Preisdisziplin relativ widerstandsfähig gegenüber kurz- und mittelfristigen Marktturbulenzen sein, habe Analyst Richard Carlson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er sehe weiterhin starkes Aufwärtspotenzial für den Autotitel. Das Kursziel von Analyst Carlson liege bei 175 Euro.Bullish bleibe auch die UBS. Die Kennziffern des Autokonzerns seien auf vollständig bereinigter Basis besser als erwartet ausgefallen, habe Analyst Patrick Hummel in einer Ersteinschätzung geschrieben. Hummel sehe für die Aktie Potenzial bis 230 Euro.Die Zahlen seien gut gewesen. Jedoch habe zuletzt die Unsicherheit rund um den Chefwechsel von Herbert Diess hin zu Oliver Blume überwogen.Aus technischer Sicht habe die wichtige Unterstützung bei 120 Euro gehalten. In der Folge habe sich die VW-Aktie wieder auf den Weg nach oben gemacht. Aktuell sei das Papier drauf und dran, die 100-Tage-Linie bei 145,23 Euro zu knacken. Im Anschluss wäre der Weg bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 161,83 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link