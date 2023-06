XETRA-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:

Der Volkswagen Konzern (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) mit Sitz in Wolfsburg ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und der größte Autobauer Europas. Zehn Marken aus fünf europäischen Ländern gehören zum Konzern: Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche und Ducati. Darüber hinaus bietet der Volkswagen Konzern ein breites Spektrum an weiteren Marken und Geschäftsbereichen an. Darunter auch Finanzdienstleistungen, wozu die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft sowie das Flottenmanagement zählen.



Mit seinem Zukunftsprogramm und der neuen Konzernstrategie 2030 "NEW AUTO - Mobility for Generations to Come" hat der Volkswagen Konzern den Weg freigemacht für den größten Veränderungsprozess seiner Geschichte: Die Neuausrichtung eines der besten Automobilunternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger Mobilität. Dazu wird der Konzern sein automobiles Kerngeschäft transformieren, u.a. mit mehr als 30 zusätzlichen vollelektrischen Modellen bis zum Jahr 2025, sowie dem Ausbau von Batterietechnologie und autonomem Fahren als neue Kernkompetenzen. (22.06.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Volkswagen: Oliver Blume überzeugt von der neuen Strategie - AktienanalyseDer Autobauer Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) will seine Kernmarke VW in den nächsten drei Jahren massiv auf Rendite trimmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bis 2026 solle die Volumenmarke das operative Ergebnis durch mehr Effizienz und Einsparungen um zehn Mrd. Euro steigern und damit auf eine Marge von 6,5 Prozent kommen. Im ersten Quartal habe sie gerade einmal bei drei Prozent geschafft. Um das zu erreichen, solle unter anderem die Produktion von VW enger mit der von Skoda und Seat verzahnt werden. VW-Kunden müssten sich zudem auf eine kleinere Modellpalette und weniger Ausstattungsvarianten einstellen.Darüber hinaus wolle das Unternehmen die Auslastung der Werke weltweit optimieren, um die Wirtschaftlichkeit zu steigern und flexibler auf Nachfrage- und Marktschwankungen reagieren zu können. Auch Verwaltungsabläufe sollten entschlackt und beschleunigt werden. "Wir starten eine große, gemeinsame Kraftanstrengung, um die Marke VW zu neuer Stärke zu führen und robust für die Zukunft aufzustellen", so Markenchef Thomas Schäfer. Ob die Pläne aufgehen würden, werde sich zeigen müssen. Konzernchef Oliver Blume jedenfalls scheine von der neuen Strategie überzeugt zu sein. Er habe nämlich erstmals selbst Volkswagen-Aktien gekauft, und zwar gleich im Volumen von gut einer halben Mio. Euro.Gute Nachrichten habe es zudem zuletzt aus China gegeben, wo der Absatz im ersten Quartal um 14,5 Prozent auf knapp 645.000 Fahrzeuge in den Keller gerauscht sei. Der Konzern habe die Schwächephase auf dem wichtigsten Einzelmarkt im Mai weiter hinter sich gelassen und 260.200 Wagen ausgeliefert, ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt, also weltweit, seien im vergangenen Monat 763.800 Fahrzeuge zu den Kunden gerollt, 16 Prozent mehr als vor Jahresfrist. (Ausgabe 24/2023)Börsenplätze Volkswagen-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Volkswagen-Vorzugsaktie:123,54 EUR -0,80% (22.06.2023, 11:13)