Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze VW-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

99,78 EUR +0,46% (27.10.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

99,99 EUR +0,02% (27.10.2023, 09:21)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (27.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volkswagen habe gestern einen durchwachsenen Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 präsentiert. So habe der Automobilkonzern seinen Gewinn auf EUR 4,34 Mrd. verdoppeln können, was jedoch an einer milliardenschweren Abschreibung im Vorjahreszeitraum gelegen habe. Hinsichtlich der Auslieferungen sei ebenso ein deutlicher Anstieg von 7,0% erzielt worden, während das operative Ergebnis um 14,9% auf EUR 4,9 Mrd. zugelegt habe. Auch in puncto Umsatz habe der Konzern ein beträchtliches Wachstum von 11,6% aufgewiesen, sodass sich dieser auf EUR 78,8 Mrd. belaufen habe.Enttäuscht gezeigt habe man sich jedoch über die schwache Umsatzrendite, insbesondere bei der Kernmarke Volkswagen, welche laut dem Finanzchef Arno Antlitz mit 6,2% zu niedrig sei, um entschlossen in die Zukunft investieren zu können. Als erschwerender Faktor für die Marke VW Pkw habe sich zudem das Hochwasser in Slowenien Anfang August herausgestellt, welches den Ausfall eines Zulieferers verursacht habe und infolge die Produktion an mehreren VW-Standorten habe gedrosselt werden müssen.Angesichts der enttäuschenden Profitabilität habe sich Volkswagen gezwungen gesehen, seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nach unten anzupassen. So würden weiterhin Auslieferungen zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen und ein Anstieg des Konzernumsatzes in der Bandbreite von 10% bis 15% erwartet. Aufgrund belastender Sicherungsgeschäfte für Rohstoffe und Energie prognostiziere das Unternehmen nun jedoch ein operatives Ergebnis in der Größenordnung des Vorjahres vor Sondereinflüssen von EUR 22,5 Mrd., anstatt einer operativen Umsatzrendite zwischen 7,5% und 8,5%.In Reaktion auf den Quartalsbericht habe die Volkswagen-Aktie gestern um 0,8% niedriger geschlossen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Vorzugsaktie von Volkswagen lautete "halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.