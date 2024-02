Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

119,14 EUR -0,32% (01.02.2024, 16:15)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

119,00 EUR -0,70% (01.02.2024, 16:03)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (01.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe sich im Juli 2023 für rund 700 Mio. Euro einen fünf-prozentigen Anteil an dem chinesischen E-Auto-Pionier XPeng ( ISIN US98422D1054 WKN A2QBX7 ) gesichert. Doch bislang sei der Kauf alles andere als ein guter Deal für die Wolfsburger gewesen, denn operativ laufe es bei XPeng einfach nicht. Das würden auch die neuesten Absatzzahlen zeigen.Die Chinesen hätten im Januar insgesamt 8.250 Elektro-SUVs verkauft. Das seien zwar 58 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gewesen, aber 59 Prozent weniger als noch im Dezember 2023.Das dürfte vor allem daran liegen, dass der Fokus im Januar auf dem neuen Siebensitzer-Modell X9 Ultra Smart gelegen habe, den das Unternehmen erst zu Jahresbeginn auf den Markt gebracht habe. Dieses erfreue sich allerdings bereits starker Beliebtheit, denn schon im ersten Verkaufsmonat habe XPeng 2.478 Einheiten ausgeliefert - 70 Prozent davon mit Vollausstattung.Trotz der deutlich niedrigeren Verkaufszahlen reagiere die Aktie des EV-Herstellers am Donnerstag mit einem Plus von rund drei Prozent. Das sei angesichts des steilen Abverkaufs in den letzten Wochen und eines Kursverlustes von mehr als 50 Prozent seit Ende November allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein.Mit dem Kurssturz in den letzten Wochen und Monaten bei XPeng habe die Beteiligung von Volkswagen rund 350 Mio. Euro an Wert verloren. Das habe bei den VW-Vorzügen zuletzt allerdings nicht mehr auf den Kurs gedrückt, weshalb DER AKTIONÄR optimistisch gestimmt sei, dass nun ein Boden eingezogen sei und der Turnaround bevorstehe. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: