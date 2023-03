Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Porsche AG, Volkswagen und Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen plane, einen gemeinsamen App Store für seine verschiedenen Automarken einzurichten. Das Unternehmen möchte damit die Schnittstelle zwischen den Kunden und den Fahrzeugen verbessern und die Konkurrenz von Apple Carplay und Google Android Auto herausfordern. Die Plattform solle ihr Debüt in ab Juli produzierten Autos von Audi feiern.Anschließend solle das Ganze schrittweise auf andere Marken ausgeweitet werden. Zum Start seien bereits rund 40 Apps verfügbar, darunter beliebte Musik- und Videodienste wie Spotify, Tidal, Amazon Music und Tiktok sowie Medien-Apps wie ARD und ZDF und die Empfehlungs-App Yelp.Volkswagen-Kunden könnten derzeit Apps auf die Bildschirme ihrer Autos bringen, indem sie ihr Smartphone über Apple Carplay oder Google Android Auto verbinden würden. Der neue App Store solle jedoch Anwendungen bereitstellen, die direkt auf der Infotainment-Anlage des Fahrzeugs laufen würden und somit besser mit den Fahrzeug-Funktionen verbunden seien.Die Volkswagen Software-Sparte Cariad nutze für die App-Store-Lösung die Plattform von Harman, einem Hifi-Hersteller und Autozulieferer, die auf Googles Android Automotive basiere. Da Volkswagen-Fahrzeuge bisher mit dem Betriebssystem Linux laufen würden, würden sie ein zusätzliches Hardware-Bauteil für Android benötigen. Diese Komponente werde ab Juli in die Audi-Modelle integriert und solle genug Rechenkapazität haben, um die Lebenszeit des Autos abzudecken.Ein großer Vorteil der neuen Plattform sei, dass eine App wie Yelp die Navigation an die Bord-Kartensoftware des Fahrzeugs abgeben könne. Dies sei besonders für Elektrofahrzeuge wichtig, da es bei der Navigation berücksichtigt werden könne, wie viel Batteriestand noch zur Verfügung stehe.Die Aktie von Volkswagen trete derzeit auf der Stelle. Unterstützung erhalte das Papier durch die 38-Tage-Linie. Ein neues positives Signal würde der Sprung über das Februarhoch sowie die 200-Tage-Linie bringen.Die VW-Aktie ist eine Halteposition, so Marion Schlegel. Unter den deutschen Autobauern favorisiert "Der Aktionär" weiterhin die Aktien der Porsche AG und von Mercedes-Benz. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: