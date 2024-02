Tradegate-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

117,98 EUR -0,32% (14.02.2024, 21:39)



XETRA-Aktienkurs VW-Vorzugsaktie:

117,78 EUR -0,71% (14.02.2024, 17:35)



ISIN VW-Vorzugsaktie:

DE0007664039



WKN VW-Vorzugsaktie:

766403



Ticker-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VOW3



NASDAQ OTC-Symbol VW-Vorzugsaktie:

VLKPF



Kurzprofil Volkswagen AG:



Die Volkswagen Group (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller mit Hauptsitz in Wolfsburg, Deutschland. Sie ist global tätig und verfügt über 119 Produktionsstätten in 19 europäischen Ländern und zehn Ländern in Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Konzern beschäftigt rund 676.000 Mitarbeiter. Die Fahrzeuge der Gruppe werden in über 150 Ländern verkauft.



Mit einem konkurrenzlosen Portfolio starker globaler Marken, führenden Technologien im industriellen Maßstab, innovativen Ideen zur Erschließung künftiger Profit Pools und einem unternehmerisch denkenden Führungsteam setzt sich der Volkswagen Konzern dafür ein, die Zukunft der Mobilität durch Investitionen in elektrische und autonom fahrende Fahrzeuge, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu gestalten.



Das Unternehmen besitzt zehn Kernmarken aus fünf europäischen Ländern, die in Markengruppen organisiert sind: Die Markengruppe Core mit der Marke Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, ŠKODA, SEAT, CUPRA, die Markengruppe Progressive mit Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati und die Markengruppe Sport Luxury mit Porsche. (14.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Volkswagen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe von den Problemen des Volkswagen-Konzerns mit dem Werk im chinesischen Xinjiang berichtet und die Auswirkungen eines möglichen Rückzugs analysiert. Am Mittwoch gebe es nun neue Vorwürfe rund um das Problemwerk. VW ziehe möglicherweise sogar den Abschied in Erwägung.Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch berichtet habe, habe der Wolfsburger Konzern und der Joint-Venture-Partner SAIC in der Provinz Xinjiang wohl Zwangsarbeiter eingesetzt. Bei den Vorwürfen drehe es sich aber nicht um das Werk in Urumqi, sondern um eine Teststrecke im nahegelegenen Turpan. Es gebe eindeutige Beweise, dass in der Bauphase uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt worden seien.Die Prüfung einer unabhängigen Gesellschaft sei erst im Dezember zu dem Ergebnis gekommen, dass VW in Xinjiang keine Zwangsarbeiter einsetze. Allerdings habe es Zweifel aus den eigenen Reihen gegeben. Zudem hätte die Teststrecke nicht überprüft werden können, da die Einrichtungen unterschiedlichen Betreibergesellschaften gehören würden.Das VW-Werk in der Region Xinjiang stehe seit jeher in der Kritik. Für den Konzern sei es aber nur von geringer Bedeutung, weshalb die Entwicklungen um die Fabrik keine großen Auswirkungen haben dürften. Lediglich die Sorge, dass die chinesische Regierung VW das Leben bei einem Abschied aus Urumqi schwer mache, bleibe bestehen. "Der Aktionär" rate allerdings weiterhin zum Kauf der VW-Vorzüge. Das Chartbild habe sich zuletzt deutlich aufgehellt, die Erwartungshaltung gegenüber dem VW-Konzern sei auf dem aktuellen Niveau nach wie vor sehr niedrig, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VW-Vorzugsaktie: